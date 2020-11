Révélation du Goncourt, Djaïli Amadou Amal veut porter "la voix des femmes du Sahel"

Elle a créé la surprise en se hissant parmi les quatre finalistes du Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français: la romancière camerounaise Djaïli Amadou Amal, dont l'ouvrage "Les Impatientes" explore le mariage forcé et la polygamie, veut porter "la voix des femmes du Sahel".

"Pas une seconde" elle n'avait imaginé pouvoir remporter le glorieux sésame. Mais depuis l'annonce des finalistes, la romancière de 45 ans se prend à rêver: "Ramener le Goncourt au Cameroun serait quelque chose d'incroyable, presque d'inespéré", explique-t-elle à l'AFP.

Inespéré comme sa présence parmi les finalistes, que personne n'avait anticipée. Mais aussi un peu inespéré pour un écrivain d'Afrique subsaharienne de remporter le prix le plus convoité du milieu littéraire français, ce qui serait une première.

Son roman, "Les Impatientes" (ed. Emmanuelle Collas), également finaliste du Goncourt des lycéens, donne la parole à trois femmes peules à qui l'on ne cesse d'assener "+Munyal+", patience en peul, pour leur faire accepter leur destin et sa violence induite, le mariage forcé et la polygamie.

- Mariée à 17 ans -

"Je suis une femme africaine, je vis au Cameroun et donc j'ai décidé de parler de cette société du point de vue des femmes car on ne donne pas suffisamment la parole aux femmes et surtout pas dans le Sahel", insiste-t-elle.

Née dans la région camerounaise du Maroua (extrême-nord) d'une mère égyptienne et d'un père camerounais, Djaïli Amadou Amal est une combattante. Mariée à l'âge de 17 ans à un quinquagénaire qu'elle ne connaissait pas, elle parvient, cinq ans plus tard et dans la difficulté, à divorcer.

Dix ans plus tard, elle se remarie mais est victime de violences conjugales. Alors qu'elle parvient à s'échapper de l'emprise de cet homme, il kidnappe ses deux filles pour la faire revenir. Dans le même temps, elle s'accroche pour terminer un BTS en gestion, seules études que son époux l'a autorisée à suivre, même si elle admet qu'elle aurait préféré faire des études littéraires.

Son salut, elle le trouvera dans la littérature. D'abord la lecture, qui lui permet de "(s)'évader". Elle dévore les livres de l'autrice sénégalaise Mariama Bâ ou du Malien Seydou Badian Kouyaté, avant de prendre la plume, pour pouvoir "dire ce qu'(elle) ressent".

- Société patriarcale -

Son tout premier texte, elle décidera toutefois de ne pas le publier. En 2010, elle finit par sauter le pas avec "Walaande, l'art de partager un mari", qui raconte l'attente sans fin de quatre femmes mariées au même homme. Le livre est un succès de librairie au Cameroun où elle accède à la notoriété. En 2012, elle est invitée au Salon du livre de Paris.

Dans "Les Impatientes", la romancière décrit, dans un style simple et rythmé par des phrases courtes, une société patriarcale qui brise les femmes. Et d'énumérer: "le mariage précoce et forcé comme l'une des premières violences, le viol conjugal qu'on ne veut pas reconnaitre comme tel, les violences physiques et enfin la polygamie comme violence morale."

La romancière s'attache aussi à montrer à quel point les femmes, d'abord victimes, reproduisent de manière inconsciente ces violences, que ce soit dans le cadre de l'excision ou du mariage forcé où le rôle de la mère "dans la persuasion et le harcèlement" de la jeune fille est important, selon elle.

"Ces femmes n'agissent pas ainsi par méchanceté mais parce qu'elle n'ont connu que ce système qu'elles ont pour rôle de reproduire", souligne la romancière, pour qui il faut une "prise de conscience des femmes".

Pour aider à cette prise de conscience, elle a créé dès 2012 l'association Femmes du Sahel, qui oeuvre en faveur de l'éducation des filles de la région. Car si elle se dit "chanceuse d'être allée à l'école" et d'avoir pu faire un BTS, "la réalité est tout autre pour des milliers de petites filles du Sahel".