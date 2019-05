Robert Biedroń, l’inlassable partisan des droits des femmes et des LGBT en Pologne

Avec Wiosna ("Printemps"), son tout jeune parti politique, mais aussi au sein de la société civile, Robert Biedroń, 43 ans, développe des idées audacieuses dans une Pologne dirigée par les partis conservateurs chrétiens réfractaires aux avancées des droits des femmes et des homosexuels. Depuis son accession au pouvoir, en 2015, le gouvernement du PiS (Droit et justice) a mis en place une série de lois fermement restrictives en matière d'avortement, de violences conjugales et de mœurs.

Fondé le 3 février 2019 par Robert Biedroń, ancien maire de Słupsk , le parti Wiosna est dans la course aux européennes en Pologne. FB@RobertBiedron

Dans un récent rapport de 75 pages, l’organisation internationale Human Rights Watch décortique la manière dont le gouvernement et l’Église catholique diabolisent la promotion de l’égalité et les études sur le genre. Ils les assimilent à des dérives idéologiques susceptibles de mener à des sexualités compulsives et dangereuses, dont l’homosexualité et la transidentité, qui menaceraient les valeurs traditionnelles du mariage et de la famille. Objectif : rassembler la société autour de la notion de "valeurs traditionnelles" face aux dévoyé-e-s que sont les féministes et les homosexuels, et se protéger d’une prétendue influence étrangère…

Haro sur les droits des femmes

Ainsi le gouvernement du PiS s'est-il employé à réduire davantage la liberté de procréation, en prenant des mesures régressives en matière de contraception d'urgence et en soutenant des projets de loi limitant l'avortement. Il a également bloqué l’offre éducative en matière de santé sexuelle et reproductive, et mésestimé l’abondance des violences sexistes, conjugales et sexuelles, arguant qu’elles étaient circonscrite aux foyers "anormaux".

À cette série de mesures radicales, s’adjoint une réduction sévère, voire une élimination totale, des financements accordés aux structures et groupements associatifs de défense des droits des femmes, souvent sans la moindre explication.



Ce désengagement financier du gouvernement à l’égard des mouvements féministes est une source de pression et d'intimidation, qui se traduit par la diminution de leurs effectifs, de leurs implantations géographiques et des services de soutien proposés aux femmes (hébergement d’urgence, aide psychologique et juridique) en cas de viols, d’abus sexuels, de harcèlement au travail, de violences sexistes et conjugales.

Les progressistes menacées de mort

Dans ce contexte régressif, les personnalités politiques affichant publiquement des positions progressistes sont, soit assassinés, comme Pawel Adamowicz, autrefois maire de Gdansk, dont le meurtre a été perçu par de nombreux observateurs internationaux comme un crime politique, soit exposés à des menaces de morts explicites, comme Robert Biedroń, qui a récemment reçu une enveloppe contenant des balles de fusil.



Candidat aux européennes de mai 2019, Robert Biedroń fait partie de ceux qui perçoivent l’avancée des droits des femmes en Pologne comme un préalable consensuel, une dynamique positive aux revendications des homosexuels.