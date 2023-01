Rosangela da Silva, épouse de Lula et nouvelle première dame du Brésil

"Je suis amoureux et c'est elle qui me donnera la force nécessaire pour surmonter tous les obstacles", déclarait Luiz Inacio Lula da Silva, 77 ans, tenant tendrement la main de son épouse face à la foule qui l'acclamait à Sao Paulo, peu après l'annonce de son élection, fin octobre 2022.



Elle, c'est Rosangela da Silva, alias "Janja", 56 ans, qui a épousé le nouveau président du Brésil en mai 2022.

Dia do maridão receber o Diploma de Presidente eleito. Orgulho e emoção. Não consegui (de novo) segurar as lágrimas pic.twitter.com/b6MCe7R1Ae — Janja Lula Silva (@JanjaLula) December 12, 2022

[Jour de fête avec mon mari pour recevoir le diplôme de président élu. Fierté et émotion. Je n'ai pas pu (encore) retenir mes larmes]

"Janja", déjà militante de gauche à 17 ans

Née dans le sud du Brésil, dans une ville frontalière des Etats de Santa Catarina et du Parana, "Janja" est diplômée en sociologie de l'université de Curitiba, où elle a travaillé près de vingt ans dans l'entreprise d'énergie publique Itaipu Binacional, qui gère le barrage d'Itaipu, l'un des plus grands au monde.



Elle a adhéré dès 1983, à l'âge de 17 ans, au Parti des travailleurs, cofondé deux ans plus tôt par Lula.

Luiz Inacio Lula da Silva, alors candidat à la présidence, et son épouse Rosangela Silva, lors d'un rassemblement à Sao Paulo, au Brésil, le 27 mai 2022. ©AP Photo/Andre Penner

Selon les médias brésiliens, Rosangela et son futur mari se connaissent depuis de longues années, mais le service de presse de Lula assure que leur relation amoureuse n'a débuté que fin 2017, lors d'un événement avec des artistes de gauche, dont le musicien Chico Buarque.

Or la romance entre cette femme très souriante aux longs cheveux châtains et le vieux lion de la politique n'a été révélée au grand jour qu'en mai 2019, quand Lula était incarcéré depuis plus d'un an pour corruption dans l'affaire Lava Jato. "Lula est amoureux et la première chose qu'il va vouloir faire à sa sortie de prison, c'est se marier", avait annoncé l'un de ses avocats qui venait de lui rendre visite.

Já preparou sua playlist para a posse do Presidente Lula??#FestivalDoFuturo https://t.co/hTbQV1Epct pic.twitter.com/3BYuX7KgL2 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) December 21, 2022

[Quelle playlist pour l'intronisation du président Lula??]

Un mariage à la sortie de prison

Durant l'incarcération de Lula, "Janja" a publié de nombreux tweets éperdus entre deux visites : "Je veux juste pouvoir t'enlacer et te faire des câlins sans arrêt", avait-elle par exemple écrit le jour des 74 ans de Lula. En novembre 2019, à sa libération, ils échangeaient un baiser devant la foule massée autour de la prison de Curitiba où l'ex-président venait de passer dix-huit mois pour corruption. "Je veux vous présenter quelqu'un dont j'avais déjà parlé, mais que certains ne connaissent pas: ma future compagne", déclarait Lula, visiblement ému.

Le mariage n'aura lieu finalement que deux ans et demi après sa libération, en toute discrétion, le 18 mai 2022, à Sao Paulo, avec 200 invités triés sur le volet, dont des célébrités comme le chanteur Gilberto Gil, ancien ministre de la Culture de Lula, l'ancienne présidente Dilma Rousseff ou l'ex-gouverneur de Sao Paulo et vice-président de Lula, Geraldo Alckmin. "Je suis amoureux d'elle comme si j'avais 20 ans", disait alors Lula.

Luiz Inacio Lula da Silva et Rosangela da Silva s'embrassent à la sortie de la prison de Curitiba, où l'ancien, et futur, président était emprisonné pour corruption, le 8 novembre 2019. ©AP Photo/Leo Correa

Future première dame en campagne

Depuis que l'ex-président est redevenu éligible à la faveur de l'annulation de ses condamnations par la Cour suprême, début 2021, "Janja" l'a accompagné lors de nombreux déplacements, y compris à l'étranger, au Mexique et en Europe. Très active dans la campagne, en meetings et sur les réseaux sociaux, Rosangela da Silva reste discrète sur sa vie privée. Selon le magazine Veja, elle a été mariée plus de dix ans et n'a pas d'enfant.

Elle a été l'une des stars du lancement de la campagne électorale, le 7 mai 2022. Juste avant le discours de l'ex-président, "Janja" lui a offert son "cadeau de mariage" : la projection du clip de la nouvelle version de la chanson qui avait marqué sa première campagne présidentielle, en 1989. Une version interprétée par des stars de la nouvelle scène brésilienne, comme la drag queen Pabblo Vittar ou la chanteuse Duda Beat.



Quelques minutes après que la victoire de Lula da Silva, elle tweetait : "Le Brésil de l'espoir et de l'amour ! Je t'aime mon amour. Félicitations au Brésil"

O Brasil da Esperança e do Amor!! Te amo meu Amor. Parabéns Brasil. O amanhã vai ser um lindoooooo pic.twitter.com/emMkgGq2dd — Janja Lula Silva (@JanjaLula) October 30, 2022

Le féminisme dans la corbeille de la mariée

"Elle est très engagée et très féministe", a révélé Lula en septembre 2022, lors d'un entretien au podcast du rappeur Mano Brown. Il a donné des pistes sur le rôle que "Janja" pourrait jouer en tant que Première dame dans des programmes de sécurité alimentaire dans un pays où la faim a progressé depuis la pandémie de Covid-19.

Je veux donner un nouveau sens au rôle de Première dame, en privilégiant les sujets qui sont des priorités pour les femmes, comme l'insécurité alimentaire ou les violences conjugales.

Rosangela da Silva

"Je veux donner un nouveau sens au rôle de Première dame, en privilégiant les sujets qui sont des priorités pour les femmes, comme l'insécurité alimentaire ou les violences conjugales", confirmait Rosangela fin août lors d'un meeting à Rio de Janeiro. Pendant la campagne, déjà, elle s'engageait contre les féminicides :

Le président lui aussi fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité.

Talisman

Cette relation semble être une cure de jouvence pour le président élu. Lula avait été très affecté par le décès en 2017 de Marisa Leticia, son épouse durant plus de trente ans, avec qui il a eu quatre enfants. Il avait auparavant perdu sa première femme, Maria de Lourdes, terrassée par une hépatite en 1971.

"Quand tu perds ta femme, tu penses que la vie n'a plus de sens, que tout est fini, puis une autre personne apparaît pour redonner du sens", confiait Lula lors d'un entretien récent au magazine américain Time. Dans un article sur l'importance de "Janja" dans la campagne, le site d'informations Uol avait qualifié la future Première dame de "talisman" de Lula.