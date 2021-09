Saint-Marin, l'un des derniers bastions interdisant l'avortement, aux urnes pour l'autoriser, mais sous condition

"Il faut en finir avec cette hypocrisie qui consiste à envoyer les femmes de l'autre côté de la frontière" pour avorter en Italie, "sans aucune aide", s'insurge Vanessa Muratori, membre de l'Union des femmes saint-marinaises (UDS), à l'origine du référendum prévu le 26 septembre. "Il n'est pas vrai que l'avortement n'existe pas à Saint-Marin", déclare Rosa Zafferani, membre de l'UDS (Union des femmes de Saint-Marin). "Les femmes vont se faire avorter hors de nos frontières. Elles le font illégalement car l'avortement est un délit pénal ici. Tout cela est honteux".



Pour mettre fin à cette situation ubuesque, les citoyens de Saint-Marin sont appelés à répondre, ce 26 septembre 2021, à cette question : "Une femme peut-elle être autorisée à interrompre volontairement sa grossesse avant la 12e semaine de gestation, ou après s'il y a un danger pour sa vie ou si des anomalies ou malformations du fœtus représentent un risque sérieux pour sa santé physique ou psychologique ?"



Au total, 35.411 électeurs sont appelés à voter, dont un tiers à l'étranger.

"Oui" à l'IVG

De minuit jusqu'à l'aube, les militantes collent sur les panneaux de la capitale les affiches de cette campagne très tendue et à l'issue incertaine, en l'absence de sondages, trop coûteux à organiser. "Votez oui, pour la liberté de choix" et "pour sortir de la clandestinité", proclame une pancarte.

"Non"

"Même à 12 semaines, je suis un enfant, sauve-moi !" riposte une affiche choc arborant l'image d'un foetus. "Je suis une anomalie. Ai-je moins de droits que toi ?", plaide un jeune trisomique sur une autre :

Interdiction totale d'IVG au coeur de l'Europe

Saint-Marin est l'un des derniers Etats d'Europe - avec Malte, Andorre et le Vatican - à interdire totalement l'avortement, même en cas de viol, inceste, maladie du foetus ou danger pour la mère. Le 26 septembre 2021, quarante-trois ans après l'Italie voisine, le petit Etat peuplé de 33 000 habitants s'apprête à trancher sur l'autorisation de l'IVG jusqu'à douze semaines de grossesse.

Pour l'heure, l'avortement, dont l'interdiction remonte à 1865, est un crime passible d'une peine de prison allant jusqu'à trois ans pour la femme et six ans pour le médecin qui le pratique. Si le "oui" l'emporte, l'avortement ne serait autorisé qu'en cas de menace pour la vie de la mère ou d'anomalies détectées chez le fœtus "comportant un grave risque pour la santé physique ou psychique de la femme".

Les femmes traitées comme des criminelles

"Je me suis sentie comme une clandestine, une criminelle", confie sous le couvert de l'anonymat une habitante de Saint-Marin qui s'est vue contrainte d'aller en Italie pour avorter à l'âge de 22 ans et de débourser près de 2000 euros. "Je voulais d'abord terminer mes études, je ne me sentais pas prête à être mère. Avorter, ce n'est jamais une promenade de santé, mais je n'ai pas regretté", assure-t-elle, désormais "mère heureuse" de deux enfants. "Au centre médico-social où j'ai eu un entretien avant l'intervention, j'avais l'impression d'être un simple numéro", dit cette femme qui en veut à son pays natal de l'"avoir abandonnée" dans un moment si difficile.



©Campagne internationale pour le droit des femmes à avorter en sécurité Collecte de signatures en vue du référendum.

Les droits des Saint-Mariniennes à la peine

​Les tentatives pour légaliser l'avortement se sont heurtées ces vingt dernières années au veto des gouvernements successifs, en grande majorité conservateurs. Le Parti démocrate-chrétien au pouvoir, proche de l'Eglise, a ainsi appelé à voter "non" au référendum. En termes de droits des femmes, Saint-Marin a toujours eu un train de retard : le divorce n'a été instauré qu'en 1986, le vote des femmes en 1964 et leur éligibilité en 1974.

"L'influence de l'église est très forte", constate Rosa Zafferani, 61 ans, ancienne "capitaine-régent" (cheffe d'Etat). "Depuis des semaines", les prêtres martèlent dans leurs homélies "oui à la vie, non à l'avortement". "Je suis catholique et le fait d'avoir décidé de ne pas interrompre volontairement ma grossesse ne signifie pas que je doive refuser l'avortement aux autres", explique cette militante pro-IVG qui a rendu sa carte du Parti démocrate-chrétien.

Les anti-IVG vent debout

"Tuer un enfant innocent est un acte grave, un crime", affirme Gabriele Mangiarotti, 73 ans, prêtre à l'église San Francesco. D'autant que Saint-Marin "a été fondé par un saint et a dans son ADN une présence chrétienne". Il n'hésite pas à comparer l'avortement à la persécution des Juifs sous l'Allemagne nazie : "c'est une nouvelle forme de l'Holocauste pendant lequel six millions de Juifs ont été exterminés", soit "autant que les enfants innocents tués en Italie" depuis la libéralisation de l'avortement en 1978.



De son côté, Rocco Gugliotta, 41 ans, manutentionnaire, estime que la mère ne devrait pas être la seule à prendre la décision d'avorter : "Un couple est composé d'une mère et d'un père. Pourquoi faut-il toujours que ce soit uniquement la mère qui décide ? Le père n'a-t-il aucun pouvoir de décision ? La grossesse doit être menée à terme sans avortement. Si vous ne voulez vraiment pas de l'enfant, il y a la possibilité de le faire adopter."

Pour Antonella Mularoni, ancienne juge à la Cour européenne des droits humains et membre du comité anti-avortement, même en cas de viol ou inceste, "l'enfant doit naître, car c'est une victime". Avorter, "c'est dramatique", car "déjà au bout de quelques semaines, l'enfant a tous les organes en miniature et on entend son coeur qui bat".

A SAN MARINO PER DIRE NO AL REFERENDUM SULL’ABORTO



Venerdì scorso, le nostre amiche @Abbon_ e @M_Rachele sono state invitate dal comitato Uno di noi per contrastare il #referendum che chiede la liberalizzazione dell’aborto a #SanMarino.



#stopaborto #provita pic.twitter.com/FNlMnMeINu — Pro Vita & Famiglia (@ProVitaFamiglia) September 14, 2021

Une très longue attente

C'est l'ancienne députée communiste Vanessa Muratori qui a été la première à déposer une proposition de loi pro-avortement en 2003, restée dans les tiroirs, comme tant d'autres initiatives. Ces vingt dernières années, les tentatives de légalisation de l'avortement se sont heurtées au veto des gouvernements successifs, pour la plupart conservateurs. D'où l'idée de l'UDS de ce référendum.



Question droits des femmes, cette cité-état de 60,5 km2 (12 km du nord au sud) figure toujours parmi les plus mauvais élèves: le divorce n’a été instauré qu’en 1986, le vote des femmes en 1964 et leur éligibilité en 1974. Pourtant, en novembre 2018, une loi autorisant le mariage pour tous-tes a été adoptée, signe d'une ouverture sociétale sans précédent.



De quoi alimenter l'espoir des militantes, dont le projet autorisant l'IVG a recueilli quelque 3 000 signatures favorables en février et mars dernier. Et si Saint-Marin suivait l'exemple de l'Irlande qui a légalisé l'avortement en 2018 ?