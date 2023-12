"Sans maquillage" ou comment dénoncer le diktat de l'apparence

Face à la mode des filtres tiktokiens et autres tutos maquillage sur internet, des femmes "osent" se montrer au naturel. Le geste symbolique d'une présentatrice à la télévision espagnole, enlevant en direct ses couches de fond de teint, pourrait s'inscrire dans un mouvement plus large, remettant en question l'injonction à la beauté imposée aux femmes par la société.

Voilà un moment qui, habituellement, se déroule à l'abri des regards, dans une loge de maquillage, dans les coulisses d'une salle de spectacle ou d'une chaine de télévision, ou encore dans l'intimité d'une salle de bains, le soir après une journée de travail... Un peu de coton, un peu de lotion et hop, en quelques secondes, le masque disparait. Le 4 décembre dernier, c'est en direct à la télévision espagnole qu'une présentatrice a effectué ce geste. Elle a pris une lingette et a enlevé son maquillage.

Nous sommes très différentes sans maquillage. Nous évoluons beaucoup. C’est une réalité, nous changeons, et je n’ai pas 26 ans, j’ai 46 ans. Sonia Ferrer, présentatrice tv

Elle a tendu une seconde lingette à son collègue qui a fait de même. Pendant qu'ils se démaquillaient, elle a partagé son point de vue : "Nous sommes très différentes sans maquillage. Nous évoluons beaucoup. C’est une réalité, nous changeons, et je n’ai pas 26 ans, j’ai 46 ans... Plus rien ne me fait honte. Je m’aime beaucoup plus maintenant qu’il y a vingt ans. Parce qu’au fil des années, tu comprends que tu avais tort sur tellement de choses”, a poursuivi l'animatrice de En boca de todos, sur la grande chaîne généraliste Cuatro.

Beaucoup peuvent se sentir contraints de se maquiller avant de sortir, ou pour avoir l'air plus "professionnel". Et lorsque le maquillage cesse d'être un plaisir pour devenir une obligation, des exemples comme ceux récemment de l'actrice américaine Pamela Anderson, ou de Sonia Ferrer, permettent de retrouver une idée des libertés de choix que l'on peut avoir : "Le temps passe pour tout le monde. Avec ce geste, je voudrais seulement revendiquer le naturel et l’acceptation de soi pour que l’on puisse se sentir à l’aise sans artifice.”

Pamela Anderson, figure de proue du "sans maquillage"

Il y a quelques semaines, Pamela Anderson se rendait aux défilés des plus grands noms de la mode lors de la fashion week parisienne sans la moindre trace de maquillage. Mais en osant jouer la carte du naturel, l’actrice, l’air de rien, entend délivrer un message fort à la société : "Il y a de la beauté dans l’acceptation de soi, l’imperfection et l’amour."

C’est lors des défilés Victoria Beckham et Vivienne Westwood que la star américaine de 56 ans est donc apparue au naturel, ce qui lui a valu une couverture sans précédent dans la presse et une pluie d’éloges sur les réseaux.

"Sans maquillage, libérée et plus heureuse que jamais, Pamela Anderson nous a accueillis dans sa suite d'hôtel alors qu'elle se préparait à assister au défilé Vivienne Westwood à Paris", commente le magazine Vogue sur Instagram. Le journaliste a pu s'entretenir avec l'actrice "sur ce que signifie se libérer des conventions de beauté et embrasser son authenticité, et pourquoi elle a la responsabilité de le faire en tant que femme aux yeux du public".

Je suis tellement impressionnée et bouche bée devant cet acte de courage et de rébellion. Jamie Lee Curtis

Concert de louanges également à Hollywood : l’actrice Jamie Lee Curtis a repris une de ses photos sur son compte Instagram en commentant : "La révolution de la beauté naturelle a officiellement commencé", soulignant la forte pression présente à ce genre d’événements. Elle ajoute : "Je suis tellement impressionnée et bouche bée devant cet acte de courage et de rébellion." Avalanche de likes et de commentaires après ce post, parmi lesquelles Alicia Keys et Selma Blair.

Le maquillage comme identité ?

Alors maquillage ou pas maquillage ? Ce débat résonne étrangement avec une campagne de publicité lancée ce mois de décembre par la marque NYX. Le clip diffusé dans les médias et sur les réseaux sociaux met en scène Bilal Hassani. Le chanteur est assis dans un photomaton prêt à prendre la pose pour sa nouvelle photo d’identité. Maquillé à l'extrême, perruque péroxydée et bijou de tête, c’est finalement démaquillé, les cheveux courts, et l'air abattu que l’artiste terminera cette séance photo.

Un concept baptisé True ID Card, (véritable carte d'identité, ndlr) par la marque. "À quand une carte fidèle à ton identité ? Pas de sourire, pas d’expression, pas d’accessoire, pas de maquillage. C’est vraiment toi sur ta carte d’identité ? Dis adieu aux normes de conformité et obtiens ta True ID Card, une carte fabriquée à partir de ta vraie identité", écrit la marque appelant les internautes à poster leur photo tels qu'ils ont envie d'être.

En voyant le film, on pense évidemment aux paroles de la célèbre chanson de Charles Aznavour, Comme ils disent, qui raconte l'histoire d'un homme travesti. "Nul n'a le droit en vérité. De me blâmer, de me juger".

Quant au geste de Sonia Ferrer, qui aurait pu paraître futile et anodin, il lui a valu un déferlement d'insultes sur les réseaux sociaux. "Je m'inquiète de ce que ma fille subira lorsqu'elle sera sur un réseau social", a réagi la journaliste sur X.

