Sarah Abitbol, violée par son entraîneur à 15 ans : "J'en ai assez qu'on dise, tiens, 30 ans après elle se réveille ?"

Le courage de Sarah #Abitbol qui a brisé l'omerta en témoignant de ce qu'elle a subi à l'âge de 15 ans. @MarleneSchiappa @RoxaMaracineanu pic.twitter.com/PE4ljzixwv — L'Obs (@lobs) January 29, 2020

Ce n'est pas facile de dire à 44 ans qu'on a été violée à 15 ans. Je n'ai d'ailleurs jamais prononcé ce mot, sauf une fois devant ma psy, quatorze ans après. Aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de mal.

Sarah Abitbol

Le #MeToo du sport, enfin ?



S'ajoutant au récit de Sarah Abitbol, celui d'Hélène Godard. Elle aussi met en cause Gilles Beyer, champion de France 1978, alors de huit ans son aîné, et l'accuse d'avoir eu deux rapports sexuels avec elle à la fin des années 70, alors qu'elle avait entre 13 et 14 ans. Puis, raconte-t-elle dans le quotidien sportif, elle est tombée sous "l'emprise" sexuelle de Jean-Roland Racle, septuple champion de France, qui l'hébergeait avec son épouse à son domicile de Nogent-sur-Marne. Elle avait entre 15 et 16 ans, lui plus de 30.







Les entraîneurs mis en cause nient les faits ou n'ont pas répondu à L'Equipe et à L'Obs.

La jeunesse volée des patineuses



Trois anciennes patineuses de haut niveau témoignent pour la première fois des violences sexuelles que leurs entraîneurs leur auraient fait subir lorsqu'elles étaient mineures. Et brisent l'omerta qui règne dans le milieu https://t.co/q7przYw0li pic.twitter.com/h7mR49xisO — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 29, 2020

Quant à Gilles Beyer, il a poursuivi sa carrière comme directeur des équipes de France et entraîneur national, puis comme manager du club parisien des Français volants. Il a fait l'objet d'une enquête du parquet de Créteil, qui n'a pas abouti, au début des années 2000, puis d'une enquête au sein du ministère des Sports.

Ce dossier démontre le dangereux mécanisme d'emprise que des "entraîneurs gourous" exercent sur leurs apprentis.

Jérome Cazadieu, directeur de la rédaction de L'Équipe "Toutes décrivent une même situation. La sidération de voir celui qui est censé les faire gagner devenir leur « amant » forcé. La peur et honte qui les submergent, les pétrifient et les empêchent de se livrer à leurs proches ou de porter plainte", écrit dons son édito Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de L'Équipe.



Ce dossier "démontre le dangereux mécanisme d'emprise que des 'entraîneurs gourous'exercent sur leurs apprentis. Sous couvert d'aider leurs élèves à remplir leur rêve, ils prennent peu à peu le contrôle de leur esprit et de leur corps. Perversion ultime, ces manipulateurs vont souvent jusqu'à séduire les parents de leurs proies qui abandonnent leurs enfants à leur toute-puissance. Comme un consentement", ajoute le journaliste.



Dans le même quotidien, on peut également lire le témoignage d'Isabelle Demongeot, l'ancienne championne de tennis violée par son entraîneur. Considérée comme une lanceuse d'alerte, elle avait été l'une des premières sportives de haut niveau à dénoncer en France ces violences et à parler publiquement de ce qu'elle avait vécu. Révoltée par le statut des victimes noyées dans l'indifférence presque générale, elle s'interroge : "Quand est-ce qu'on va nous tendre la main ?"

Larry Nassar, lors du verdict, le 24 janvier 2018, à Lansing, Michigan (Etats-Unis). ©AP Photo/Carlos Osorio L'affaire Larry Nassar aux Etats-Unis



Larry Nassar, ex-médecin de l'équipe américaine de gym, a été condamné en janvier 2018 à une peine de 40 à 175 années de prison pour avoir agressé sexuellement des dizaines de jeunes filles, dont beaucoup de mineures, (au nombre de 265, selon l'accusation) alors qu’il était le médecin officiel de la Fédération américaine de gymnastique (USAG), et qu’il officiait dans la clinique sportive de la Michigan State University (MSU). Cette sentence s’ajoute à une condamnation à 60 ans de réclusion pour pédopornographie.



>Au Canada, des skieuses agressées par leur entraîneur réclament des changements majeurs dans le sport "Une culture de la soumission" Pour Béatrice Barbusse, ex-joueuse de handball, sociologue et auteure du livre



"C'est à nous aussi, dirigeant.e.s sportif.ve.s de prendre nos responsabilités. Pour moi, c'est zéro acceptation, zéro impunité, zéro tolérance", nous confie celle qui occupe aujourd'hui les fonctions de secrétaire générale de la fédération nationale de handball.

Je comprend pourquoi elles ne parlent pas tout de suite. Déja elles ont du mal à se l'avouer à elle-mêmes.

Béatrice Barbusse, sociologue et ex-entraineure de hand-ball "Quand Sarah Abitbol dit :'J'en ai marre d'entendre mais pourquoi attendre 30 ans pour en parler', je la comprends, car moi aussi j'entend souvent ce genre de propos. Et ce sont souvent des hommes qui réagissent ainsi. Alors moi je réponds, que même si moi je n'ai pas été violée, je peux imaginer la honte que c'est, la honte de parler, il y a sa vie perso en jeu et celle de tous ceux qui nous entourent. Je comprends pourquoi elles ne parlent pas tout de suite. Déja, elles ont du mal à se l'avouer à elle-mêmes", réagit la sociologue. "On était dans une époque où les mentalités étaient différentes. Il y avait un énorme écart entres normes sociales et juridiques, on acceptait ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est fini, ces deux normes se rejoignent."

Toutes ces histoires de violences sexuelles prouvent que les femmes doivent avancer unies, jamais seules... Prendre la parole ensemble, s’engager ensemble, se soutenir les unes les autres ! https://t.co/CbdusMpKAt — Béatrice Barbusse (@bbarbusse) January 29, 2020



La dirigeante sportive, qui fut la première femme présidente d'un club masculin de handball (à Ivry-sur-Seine, près de Paris, ndlr), estime que si le milieu sportif est particulièrement touché par ces violences, "c'est parce que dans le sport, il y a une culture de soumission à l'entraineur. On ne dit rien car c'est lui qui commande, et si tu veux y arriver, c'est comme ça. Il y a aussi une exaltation de la douleur. 'Tu dois avoir mal pour y arriver, pour gagner. C'est tout cet environnement-là, ce vocabulaire, violent, guerrier qu'il faut changer". Elle s'insurge aussi contre l'impunité accordée aux agresseurs, "Il y a un entre soi masculin qui s'autoprotège de manière consciente ou inconsciente. Il faut plus de femmes aux postes de direction. Tout simplement. S'il y avait plus de femmes entraineuses, nous n'aurions pas autant de problèmes dans le sport !"

>Sexisme dans le sport : "Il faut que des hommes laissent leur place", dit Béatrice Barbusse Effet retard de #Metoo Pour Philippe Liotard, sociologue, cela prouve une fois de plus le rôle que doivent jouer les médias, car "si on n'en parle pas, ça n'existe pas."

On ne peut plus dire après cela qu'on ne savait pas. Cela prouve la capacité de puissance des médias.

"C'est un choix courageux de la part d'un journal dont le lectorat est en grande majorité masculin, engagé dans le sport, en tant que spectacteur ou pratiquant - ajoute-t-il- Statistiquement, il y a forcément au sein de ce lectorat, des agresseurs, des harceleurs, et aussi des violeurs, ça ne va pas changer, mais ça interroge l'ensemble du milieu, on ne peut plus dire après cela qu'on ne savait pas. Cela prouve la capacité de puissance des médias". Il salue aussi le fait que les trois articles les plus lus sur le site du magazine L'OBS, soient ceux consacrés à Kobe Bryan (le basketteur de la NBA mort dans un accident d'hélicoptère aux Etats-Unis, lundi 27 janvier 2020, ndlr) et aux accusations de viol qui avaient été portées contre lui, puis aux révélations des patineuses françaises. Les 3 articles les plus lus dans @lobs du jour en ligne, 3 articles sur les violences sexuelles dans le sport...

après le gros dossier de @Disclose_ngo du 11 dec 2020, effet retard de l'effet #metoo? pic.twitter.com/bsVm0HDBkP — philippe liotard (@philippeliotard) January 29, 2020



