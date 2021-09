"Septembre en t'attendant" : récit d'une veuve du 11 septembre 2001

©Casterman

Le jour où

Parcours de combattante

Vers une nouvelle vie

Casterman Ecritures, 2009 - 215 pages - 18€

Illustrations de Sungyoon Choi

Le coup de foudre, la mort et une (re)naissance.Alissa rencontre Luis Eduardo Torres dans une boîte de nuit de New York, en 1998. Lui est un immigré d’origine colombienne. Il enchaîne les petits boulots en attendant de percer dans la finance comme agent de change. Elle est américaine et sort tout juste d'une déception amoureuse. Sept mois plus tard, ils se marient, prennent un crédit pour acheter une maison dans le quartier du Queens. Et puis un heureux événement se profile, l'arrivée d'un bébé.Le jeune homme réussit à se faire embaucher par une entreprise de renom, le cabinet Cantor Fitzgerald. Le siège de cette firme financière de Manhattan se trouve dans l’une des tours jumelles du World Trade Center, du 101e au 105e étage. Il commence le 10 septembre, alors bien sûr, pas question d'arriver en retard, et le lendemain, c'est en avance qu'il arrive au bureau. Le matin, le couple, inquiet face à la naissance qui s'approche et n'arrivant pas à joindre les deux bouts, s'est disputé.Avertie par un coup de téléphone, Alissa allume sa télévision et ne parvient pas à croire ce qu’elle voit. Elle tente d’attraper un taxi, mais le centre de Manhattan est bloqué à la circulation. Elle s’y rend donc à pied, avec son ventre de femme enceinte, et suit les nouvelles via les télés ou les radios rencontrées au passage : un deuxième avion s’est écrasé sur la tour voisine, puis un autre sur le Pentagone. Elle croise une foule de travailleurs débauchant plus tôt que prévu, qui ne lui apprennent pas grand-chose. Elle arrive au moment où l’une des tours s’effondre. Dans le chaos qui suit, la jeune femme va tenter de comprendre et de trouver son mari.Ce n'est qu'au bout de quatre jours qu'elle doit faire face à cette terrible vérité. Elle finit par apprendre qu’Eddie a sauté du haut de la tour, comme des centaines d’autres.Mort au deuxième jour de son nouvel emploi, son mari n'avait pas eu le temps de signer son contrat de travail, et possédait juste une carte verte. Enceinte, puis bientôt maman d’un nourrisson, Alissa va devoir apprendre à survivre. Les premières semaines, elle est très entourée. Organismes caritatifs et personnes privées lui proposent leur aide, morale, matérielle, financière. Mais petit à petit, la situation se durcit, les procédures administratives se compliquent, et les premiers reproches surgissent. Commence alors un véritable parcours du combattant pour cette veuve qui va devoir batailler pour sa survie et celle de son nouveau-né.Alissa Torres ne cache rien des difficultés rencontrées, des réactions parfois blessantes de son entourage, des frustrations engendrées par les organismes d'aide aux victimes, de l'acharnement malsain de certains médias. C'est le souvenir de son histoire d'amour avec son mari qui l'aidera à survivre, pour leur fils.

Septembre en t'attendant (American Widow, 2008, traduit et publié en français chez Casterman en 2009) est sobremement servi par les dessins de Sungyoon Choi, illustratrice qui travaille au New York Times.



"Ce n'est pas une histoire impudique, où l'auteur se sert de sa triste expérience pour l'étaler à la face du monde, au contraire elle a longtemps lutté contre les sollicitations de la presse. Ce livre, c'est surtout pour son fils, en mémoire du papa qu'il ne connaîtra jamais. C'est tendre et émouvant, à lire comme ça. ", souligne une lectrice.

Un petit bout de drapeau américain dans l'espace

J'ai l'impression que beaucoup de choses auxquelles je m'accrochais, j'ai pu les abandonner maintenant qu'elles sont dans le livre.

Alissa Torres

"C’est une histoire vraie qui m’a profondément bouleversé, au point où je n’ai pu retenir mes larmes qui ont coulé abondement. L’autrice sort d'un silence de près de huit ans pour raconter son expérience personnelle sans verser dans le patholos et sans exploiter ce terrible drame", commente un lecteur sur bdgest.com "On découvre l'aberration des procédures administratives et le manque de soutien de ceux ayant perdu un être cher dans ce drame. Je le recommande vivement !", écrit une autre lectrice sur planetebd.com A l'origine de ce livre, un petit bout de drapeau américain reçu par la poste, quelques mois après la mort de son mari. L'envoi venait de la NASA. Une lettre de condoléances était jointe au drapeau, ainsi qu'une description de la façon dont de minuscules drapeaux en tissu avaient été lancés en orbite à bord de la navette spatiale Endeavour, puis remis aux proches des disparus du 11 septembre. Si, au départ, elle trouve cette initiative un peu stupide, elle provoque chez elle une révélation unique : "Ma vie dans une bande dessinée", pensa-t-elle. Six ans plus tard, son roman graphique était publié aux Etats-Unis sous le titre American Window. Alissa Torres a écrit des essais pour le New York Times, le Guardian, Psychologies, Redbook et salon.com. Elle est aussi éducatrice et organise des ateliers d'écriture spécialisés dans le bien-être et le développement créatif. "J'ai l'impression que beaucoup de choses auxquelles je m'accrochais, j'ai pu les abandonner maintenant qu'elles sont dans le livre", a-t-elle confié dans les médias En mémoire d'Eddie, son mari, et pour Josh, leur fils, aujourd'hui âgé de 20 ans.