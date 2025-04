Six femmes dans l'espace : "pour inspirer la jeune génération"

Aisha Bowe, la scientifique

Ancienne scientifique des fusées de la NASA, entrepreneure et défenseure mondiale des STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), Aisha Bowe est à la tête de plusieurs sociétés. Elle dédie son vol dans l'espace "à celles et ceux à qui l'on a dit que leur rêve était trop grand. On m'a dit que je ne serais jamais prise dans le programme aérospatial que, finalement, j'ai suivi, qu'il était peu probable que j'entre un jour à la NASA. S'il y a une chose à retenir de ce vol... c'est que vous ne pouvez pas laisser les autres définir la réussite de votre vie," confie-t-elle au magazine Elle.

Amanda Nguyen, la militante

Scientifique en recherche bioastronautique. Amanda Nguyen a été chercheuse au Harvard Center for Astrophysics, au MIT, à la NASA et à l’International Institute for Astronautical Sciences. Elle a travaillé sur la dernière mission de la navette spatiale de la NASA, STS-135, et sur la mission Kepler exoplanet.

Son engagement pour la défense des victimes de violences sexuelles lui a valu une nomination pour le prix Nobel de la paix et le titre de Femme de l’année du magazine Time. "Je vole d'une part pour ma communauté, en tant que première femme vietnamienne, confie-t-elle au magazine Elle. Et aussi pour toutes les survivantes de violences sexuelles. Pour beaucoup d'entre nous, la guérison est un chemin difficile et nous ne savons pas si nous y parviendrons un jour... La personne que vous étiez avant d'être blessée existe toujours. Non seulement vos rêves comptent encore, mais ils peuvent devenir réalité - jusque dans l'espace."

Katy Perry, la star de la pop

La chanteuse aux 143 millions d’album vendus est une figure incontournable de la musique pop-rock. Katy Perry est mondialement célèbre depuis son titre I kissed a Girl, en 2008. Dans un communiqué de Blue Origin, elle se dit "honorée de faire partie du premier équipage entièrement féminin de Blue Origin et espère que son voyage encouragera sa fille et d’autres à viser les étoiles, au sens propre comme au figuré". Au magazine Elle, la chanteuse confirme qu'elle fait ce vol pour sa fille, Daisy : "afin de lui montrer que tout le monde peut réaliser ses rêves," mais aussi pour toutes les petites filles : "afin d'inspirer toute une nouvelle génération, pour que l'espace et la science deviennent désirables."

Lauren Sánchez, la fiancée du boss

Journaliste, autrice, pilote et vice-présidente du Bezos Earth Fund, Lauren Sanchez est la fondatrice de Black Ops Aviation, première société de production et de tournage aérien détenue et exploitée par des femmes. Celle qui doit épouser Jeff Bezos en juin 2025 souligne dans un entretien avec le Wall Street Journal que les six astronautes sont "des femmes qui font la différence dans le monde, qui ont un impact et un message à faire passer.

Elle espère que cette mission "inspirera la prochaine génération... Les enfants qui nous verront se diront : 'Je veux faire ça', mais aussi 'Je veux être journaliste', 'Je veux être activiste', 'Je veux faire de la musique', 'Je veux être spécialiste des fusées'. Il ne s'agit pas seulement de ce voyage, mais de montrer que tous les explorateurs font aussi d'autres choses dans la vie," explique-t-elle au magazine Elle.

Kerianne Flynn, la productrice

Kerianne Flynn a produit des films tels que This Changes Everything et LILLY. L'espace est pour elle un rêve d'enfant, rappelle-t-elle au magazine Elle : "J'ai grandi dans une petite ville du Michigan. Je regardais les étoiles avec mon grand-père, qui me racontait les phénomènes célestes et m'expliquait l'astronomie. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait là-haut". Aujourd'hui elle dit sa fierté de faire partie de ce vol historique, d'être "l'une des pionnières parmi ces femmes... une source d'inspiration pour les générations futures."

Gayle King, la journaliste

Gayle King est co-animatrice de CBS Mornings, rédactrice en chef d’Oprah Daily et animatrice de Gayle King in the House sur SiriusXM radio. Je voudrais que tout le monde se dise : "Si elle peut le faire, moi aussi, confie-t-elle au magazine Elle. Si quelque chose vous fait peur, libérez-vous de cette peur et faites ce que vous ne pensiez pas être possible." A 70 ans, elle confie à sa chaîne CBS que la réalité, parfois, a plus d'imagination que nous : "Dieu peut rêver plus grand pour vous que vous ne pouvez rêver pour vous-mêmes".

Les femmes, une minorité dans l’espace

Aujourd'hui, 11 % des spationautes/cosmonautes/astronautes sont des femmes. A ce jour, 64 femmes se sont aventurées dans l’espace sur 580 personnes en tout, dont trois Européennes : la Française Claudie Haigneré, l’Italienne Samantha Cristoforetti et l’Anglaise Helen Sharman.

Voici plus de soixante ans qu'une femme n'avait pas voyagé dans l'espace sans un homme à bord... Il a fallu attendre vingt ans après le vol de la première femme dans l’espace, la Soviétique Valentina Tereshkova en 1963, pour voir le retour des femmes dans les programmes spatiaux, avec Svetlana Svitskaïa, côté soviétique, et Sally Ride pour les États-Unis.