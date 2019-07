Sommet de Bruxelles : des femmes au gouvernail des instances européennes ?

Si le scénario se confirme à Bruxelles, 2 femmes occuperont les 2 postes les + puissants en Europe : Von der Layen à la Commission et Lagarde à la BCE#EUCO — Renaud Pila (@renaudpila) July 2, 2019

Un virage féminin à la tête de l'Europe ?

La ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, entourée de ses homologues Mario Mario Kunasek (Autriche), et Viola Amherd (Suisse), lors d'une cérémonie officielle à Vienne, le 18 janvier 2018. ©AP Photo/Ronald Zak

Iratxe Garcia a été élue à la tête des sociaux-démocrates au Parlement européen, le 18 juin 2019, ici aux côtés de Donald Tusk, à Bruxelles. ©AP Photo/Virginia Mayo

L'actuel Premier ministre libéral belge Charles Michel pourrait hériter de la présidence du Conseil européen. Le poste de Haut représentant pour les Affaires étrangères serait confié au Slovaque Maros Sefcovic, un indépendant soutenu par les sociaux-démocrates.

Sortir de l'impasse et sauver une image "désastreuse"

Un double (voire triple) ticket féminin pour sauver la situation ? C'est ce qui semble se dire dans le couloirs du sommet de Bruxelles qui depuis plusieurs jours patauge, dans l'incapacité de trouver un accord sur les nominations des futur.e.s dirigeants des grandes instances européennes d'après élections.Deux noms se murmurent : celui d'une ministre allemande de droite, Ursula von der Leyen, pour succéder à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Et la Française Christine Lagarde, elle, prendrait la direction de la BCE, la Banque centrale européenne.Des sources européennes avancent que c'est le président français, très remonté face à la mauvaise image donnée par ces discussions sans fin à Bruxelles, qui aurait proposé le nom de la ministre allemande de la Défense. Selon le quotidien allemand Die Welt paru mardi, le président du Conseil, Donald Tusk, aurait également proposé le nom de cette ministre de droite, membre du PPE. Si cette candidature se confirmait, elle serait la première femme à occuper une telle position.Quant à Christine Lagarde, l'actuelle directrice générale du FMI (Fond monétaire international), la chancelière allemande Angela Merkel ne serait pas contre ...Qui est Ursula von der Leyen ? Agée de 60 ans, cette femme politique de droite a été plusieurs fois ministre. Née en Belgique et parlant notamment le français, on la présente comme une conservatrice modérée, elle a également été ministre fédérale de la famille, puis des affaires sociales. Proche de la chancelière, elle mène une politique familiale jugée aux antipodes des positions de son parti en favorisant notamment le développement des crèches et en instituant un "salaire parental". Un temps été pressentie pour succéder à Angela Merkel, elle est, depuis 2013, la première femme à occuper le fauteuil de ministre de la Défense en Allemagne.Si ce ticket Von der Leyen/Lagarde permettrait à l'Allemagne et à la France d'obtenir chacun un poste européen d'envergure, il marquerait aussi un véritable tournant "féminin" à la tête des hautes instances européennes, confirmé par cet autre pronostic. Toujours selon des sources proches des discussions à Bruxelles, la nomination à la présidence du Parlement d'une autre femme, la socialiste espagnole Iratxe Garcia.En juin, Iratxe Garcia a été élue à la tête du groupe des députés sociaux-démocrates au Parlement, ce qui est une première pour un groupe d'une telle importance. Eurodéputée depuis 20 ans, réélue fin mai, cette travailleuse sociale de formation âgée de 44 ans succède à l'Allemand Udo Bullmann. Née près de Bilbao au Pays Basque, elle est déjà une ancienne au Parlement européen, où elle siège depuis 2004. Militante du PSOE (Parti Socialiste ouvrier espagnol) depuis sa jeunesse, elle avait été auparavant élue à la chambre des députés espagnols de 2000 à 2004. Réputée proche du premier ministre espagnol Pedro Sanchez, elle est à la tête de la délégation socialiste espagnole au parlement européen depuis 2017. Si elle prenait la tête du Parlement, elle serait la troisième femme à occuper ce poste après Simone Veil, qui fut la première (de 1979 à 1982), et Nicole Fontaine (de 1999 à 2002).

"Tout le monde doit comprendre qu'il faut bouger un peu. Et je dis bien tout le monde", a déclaré Angela Merkel mardi. Le sommet avait été interrompu lundi à la mi-journée, avec un nouveau rendez-vous le lendemain matin, rare décision qui a contraint 28 chefs d'Etat et de gouvernement à chambouler leur agenda.

Fatigué après une semaine au Japon, le président français Emmanuel Macron s'est emporté lundi contre cet "échec", conscient que cet aveu d'impuissance allait à l'encontre de son ambition d'une UE plus forte. "Cela donne une très mauvaise image de l'Europe, une image pas sérieuse", "pas crédible au plan international", a-t-il fustigé.

Le renouvellement de ces postes est rendu complexe par le morcellement du paysage politique européen. Les élections de mai ont vu le tandem PPE et social-démocrate perdre le contrôle de la majorité qu'il détenait au Parlement européen.En 2014, il avait fallu trois sommets pour attribuer la présidence de la Commission à Jean-Claude Juncker (PPE) et celle du Parlement à Martin Schulz, chef de file des sociaux-démocrates. Un quatrième sommet fin août avait porté sur le poste de président du Conseil et de Haut représentant.



Si cette féminisation à la tête de l'Europe se confirmait, il s'agirait d'une première historique, et s'inscrirait dans un moment crucial concernant les droits des femmes, en premier lieu le droit à l'avortement, menacé dans plusieurs pays de l'Union, mais aussi la parité politique, l'égalité salariale ou encore le congé parental.