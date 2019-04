Soudan : une femme en blanc, icône de la révolte

شابة سودانية تقود تظاهرة في الخرطوم. #اعتصام_القيادة_العامة pic.twitter.com/iJ02tWZVOG — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) 9 avril 2019

Les Soudanaises au 1er rang des manifestations

Lire notre article >Au Soudan, jupe ou pantalon, même sanction

Les héritières des Kandakas

طفلتان يعلو صوتاهما بالهتاف و الناس من حولهم يرددون هتافات الثورة#اعتصام_القياده_العامه#9Abril pic.twitter.com/NUfXqZAP3f — Lana H. Haroun (@lana_hago) 10 avril 2019

This video taken on 8th April shows this old Sudanese woman joining protestors at the Army Headquarters amid cheers from other fellow protesters. #SudanUprising pic.twitter.com/NvEMjeeIxN — Sudanese Translators for Change STC (@SudaneseTc) 10 avril 2019

This image from Sudan will be in the history books pic.twitter.com/z1w23yofW3 — Mohamed Hassan (@MHassan_1) 9 avril 2019

Sur la scène qu'elle s'est improvisée, le toit d'une voiture, toute vêtue de blanc, une jeune femme chante et harangue la foule. Cette photo a été prise lundi 8 avril sur la place située devant le quartier général militaire de Khartoum. Le cliché posté par une manifestante, Lana H. Haroun, sur Twitter ainsi qu'une courte vidéo sont très vite devenues virales. Rien que la photo a enregistré plus de 50 000 j'aime en quelques heures.Selon plusieurs médias arabophones, cette jeune femme s'appelle Alaa Salah. Agée de 22 ans, elle étudie l'architecture à l'université de Khartoum. Quant à la chanson qu'elle interprète, elle s'intitule « Thawra », c'est-à-dire révolution. "La balle ne tue pas, ce qui tue c'est le silence de l'homme ", chante la jeune manifestante, avant de répéter : "Ma bien-aimée est une Kandaka ".Depuis la mi-décembre, des centaines de milliers de Soudanais.e.s se rassemblent pacifiquement pour dire leur colère contre le président Omar el-Béchir ainsi que leur envie de "dégagisme" et de démocratie. Impossible de ne pas les voir, ces femmes, car elles sont manifestement majoritaires.Selon la BBC, elles représentent jusqu'à 70% des manifestants. Ce qui en fait depuis le début de la contestation, une cible privilégiée pour les policiers qui n'hésitent pas à les brutaliser, à les arrêter voire à les menacer de viol lors des rassemblements. Pour se protéger, de manifestantes ont décidé de prendre les policiers en photo et de les poster sur internet pour qu'ils soient identifiés. "Certaines s'engagent même physiquement dans les affrontements avec les forces de l'ordre", précise Jeune Afrique Elles sont aussi les premières à prendre le micro pour clamer haut et fort leurs revendications : le départ du "raïs soudanais", mais aussi un profond changement de société concernant les droits des femmes, plus que maltraités depuis l'instauration de la charia en 1989, après le coup d'état d'Omar el-Béchir. Rien qu'en 2016, près de 15 000 femmes ont été fouettées pour un voile mal ajusté, une balade avec un homme ou un soupçon d'adultère. Pour avoir porté un pantalon, la journaliste Loubna Ahmed Al-Hussein avait échappé de peu, grâce à une mobilisation internationale en 2009, aux quarante coups de fouets qu’impose la charia.Les femmes que l'on voit aujourd'hui au coeur des manifestations sont de toutes générations. Elles apparaissent comme les dignes héritières des reines africaines baptisées Kandakas, qui régnaient il y a des millénaires sur le royaume du Koush.(Traduction : 'Des petites filles scandent les slogans de la révolution, portées par les manifestants')rapporte les propos d'Hala Al-Karib, une militante soudanaise pour les droits des femmes. Pour elle, l’une des sources d’inspiration de l'étudiante en blanc pourrait être "Mihera bint Abboud, une poétesse et guerrière qui a mené les hommes au combat contre l'invasion turco-égyptienne du début du XIXème siècle".Plus récemment, des femmes combattantes se sont illustrées au cours de l'histoire du Soudan. Comme le précise Le Monde , leur tenue immaculée rappelle "les grands mouvements populaires qui ont contribué à jeter à bas deux régimes militaires, en 1964 et 1985, au Soudan" .Dans un fil de conversation sur Twitter, une internaute explique que cette tenue blanche véhicule tout un lot de symboles : la robe de coton est l’habit porté par les travailleuses au Soudan, les boucles d’oreilles dorées, appelées fedaya, sont aussi des bijoux traditionnels du pays, et les lignes noires peintes sur la joue rappellent les marques ancestrales arborées jadis au Soudan."Je suis presque certaine que ce sera l’image de la révolution», estime Hind Makki, une éducatrice américano-soudanaise interrogée par le New York Times . "Qu'est-ce qui rend cette image si puissante ?", s'interroge la journaliste du NYT, Vanessa Friedman. Peut-être parce que cette jeune femme se tient debout, drapée dans un tissu, le bras tendu vers le ciel et l'index dressé, une image qui en rappelle terriblement une autre, celle d'une certaine statue, dans la baie de New-York...