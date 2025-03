Soumission chimique : au-delà de la prise de conscience, quelles mesures pour endiguer ce fléau ?

"Il faut une prise en charge globale", estime Sylvie, 44 ans. Il y a dix ans, cette femme a été victime d'un haut fonctionnaire du ministère de la Culture qui lui a fait faire boire des diurétiques pendant un entretien d'embauche, la poussant à uriner devant lui. Au total, cet ancien responsable des ressources humaines au ministère aurait fait plus de 200 victimes.

J'étais malade, j'avais des problèmes urinaires, je n'étais pas en état de prendre une quelconque décision et personne n'a eu le réflexe de me dire d'aller chez le médecin. Sylvie, victime de soumission chimique

Après l'agression, "je suis rentrée chez moi, je ne savais pas quoi faire, j'ai pleuré, se remémore-t-elle. J'étais malade, j'avais des problèmes urinaires, je n'étais pas en état de prendre une quelconque décision et personne n'a eu le réflexe de me dire d'aller chez le médecin", ajoute-t-elle.

Se rappelant s'être "sentie très seule" et avoir fait face à des professionnels parfois maladroits, elle plaide pour la mise en place de "fiches" méthodiques qui "aideraient aussi bien les forces de l'ordre, les juges que les victimes". "Vous avez été victime ? Expertise psychologique, prélèvement de cheveux, prélèvement sanguin et transmission au médecin traitant", suggère Sylvie.

Sylvie fait partie des victimes de soumission chimique qui participent à une rencontre organisée à Paris par la députée MoDem Sandrine Josso, chargée d'une mission sur la question par le gouvernement, elle-même victime.

"Soumission chimique : pour que la honte change de camp"

Avec Caroline Darian, la fille de Gisèle Pelicot et de son bourreau, le documentaire "Soumission chimique, pour que la honte change de camp" prend le procès Pelicot pour fil rouge, mais il donne aussi la parole à d’autres victimes. Autant de cas de figure révélateurs de ce qui était jusqu’à aujourd’hui le point aveugle des violences sexuelles.

"Il y a deux ans, lors de ma première rencontre avec Caroline Darian, ma mémoire se met à exhumer les témoignages de Claudine, Anne, Laura, Stéphane… Des dizaines de victimes de viol qui, au cours de mes précédentes enquêtes, m’ont confié elles aussi avoir été droguées à leur insu. En tapant sur une barre de recherche droguées et violées, je prends conscience que ce mode de prédation est aussi ancien que fréquent. À chaque fois, des hommes au profil ordinaire, mais aussi des personnalités publiques, sont mis en cause. Pourtant, jusqu’alors, personne n’a fait le lien entre tous ces “faits divers” pour faire éclater au grand jour un système", explique Andrea Rawlins-Gaston, productrice et co-autrice sur le site de FranceTV.

Pour voir le documentaire rdv sur la plateforme de France télévision.