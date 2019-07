Stop aux féminicides : en France, collectifs féministes et familles de victimes se mobilisent

Monsieur le Président, les violences ne prennent pas de vacances.

Nous ne pouvons pas attendre le 3 septembre. Des mesures peuvent être prises avant l’été pour faire cesser les féminicides. pic.twitter.com/UB5MQdYUIz — #NousToutes (@Nous_Toutes) July 7, 2019

Parfois, les agents ne savent pas faire. On a besoin de les former pour qu'ils détectent les violences afin de les prendre en charge correctement.

Caroline de Haas

Des Femen étaient présentes lors du rassemblement. (c) Nioucha Zakavati

À la demande de l’amie de Julie Douib, assassinée en Corse, la foule s’asseoit. Un symbole pour lui rendre hommage. #ProtegezLes #feminicides #rassemblement pic.twitter.com/t6EGSbEHqY — Nioucha Zakavati (@niouchazakavati) July 6, 2019

Au pied de la statue de la République, elles disent "non" aux féminicides. (c) Nioucha Zakavati

"Un matin, il m'a chopé et le calvaire a commencé.""J'ai échappé à deux tentatives d'assassinat de mon ex-conjoint, confie-t-elle. Il n'a pas accepté la rupture. A cette époque, on habitait ensemble mais il était censé partir. Un jour, il m'a piégé. Un matin, au réveil, il m'a chopé, et le calvaire a commencé".



Cette survivante raconte que suite à cet événement, elle a appelé la police pour alerter de la situation.



"Mais il est venu une deuxième fois. J'étais chez moi avec la police pour changer les serrures. Il s'était caché dans l'appartement. Cette fois, j'y ai échappé à peu de choses... Si je ne l'avais pas vu, on aurait changé les serrures, je serais restée dans l'appartement et je n'aurais pas été là pour parler aujourd'hui", raconte-t-elle, la voix grave.



Elle raconte les différentes formes de violences qu'elle a ressenti, notamment sur plan judiciaire. "La procédure est très longue. On a fait une enquête de personnalité sur moi alors que je suis victime. En général on l'a fait seulement sur l'agresseur, s'indigne-t-elle. A chaque fois, il faut se replonger dans ce qu'on a subi et le raconter à une justice un peu trop clémente".



Et d'achever sur les dommages collatéraux que les victimes portent sur elles pendant plusieurs années : "Quand on subit une agression comme ça, on développe souvent au début une agoraphobie. On ne peut pas sortir de chez soi. C'est la double voire triple peine : il y a ce qu'on a vécu, le traumatisme dans lequel on reste tout seul et la procédure qui est très violente". Aujourd'hui, son ex-conjoint est en prison. "Il y a toujours une peur. La peur qu'il revienne si on ne l'enferme pas assez longtemps".





