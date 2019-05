Tâches ménagères : une campagne de pub met les Marocains à l'épreuve

Cinq hommes, jeunes ou moins jeunes, défilent tour à tour face à un écran géant sur lequel sont projetées, en noir et blanc, des photos de mains anonymes. A qui peuvent appartenir des paumes aussi fripées et crevassées ? Les réponses sont unanimes : à quelqu'un qui travaille dur, depuis des décennies, douze heures par jour. L'un y voit celles d'un plombier, l'autre celles d'un paysan ou d'une femme de ménage.Surprise... Sans qu'ils soient au courant, ils voient alors entrer sur le plateau de tournage leur mère, leur femme, leur soeur, leur fille... Et oui, ces mains qu'ils trouvent très abîmées, trop abîmées, sont celles d'une femme de leur famille. La prise de conscience est brutale, émouvante. Pour les hommes ainsi "piégés", mais pour aussi pour tous les Marocains.



Cette campagne de publicité, c'est le choix audacieux de l'agence de communication Rapp et de la marque MIO, fabricant de produits ménagers. Un an an après un premier spot montrant des hommes tenir un balai, l'agence se positionne ouvertement en faveur de l'égalité dans les tâches ménagères. Cette "expérience sociale" est présentée comme “inédite, totalement authentique” et la plus spontanée possible. "Le casting s'est fait sur des critères autres qu'esthétiques, on s'est plutôt assuré à sélectionner des "couples" maman-garçon, papa-fille, époux-épouse authentiques sans leur dévoiler avant le tournage ni le sujet ni le contenu des questions qu'on allait leur poser, explique Tarik Guisser, le directeur de l'agence. L'authenticité, l'effet de surprise, l'émotion étaient capitaux pour la réussite de cette expérience."



Mis en ligne dans sa version longue de 5 minutes, puis diffusé à la télévision dans une version plus courte, le clip a immédiatement fait réagir : plus de 2 millions de vues en quelques jours. L'agence Rapp, qui compte une trentaine de collaborateurs, n'en espérait pas tant. Affiliée au géant de la pub DDb World Wide, elle se veut une agence nouvelle génération, orientée vers le numérique. Déja récompensée d'un prix pour ses idées en faveur de l'image de la femme et une première pub MIO conçue dans cet esprit, elle semble avoir trouvé un vrai filon avec la valorisation des femmes au Maroc. "La précédente campagne a d'abord eu des effets considérables sur la notoriété d'une marque totalement inconnue avant cela, passant de pratiquement zéro à 65% de 'top of mind' en moins d'un an, précise Tarik Guisser. En termes d'activité, les demandes des détaillants ont quadruplé, augmentant forcément les ventes du produit."

Alors simplement un bon calcul ? "Pas besoin de chiffres pour savoir à quel point il y a un déséquilibre dans notre pays concernant le partage des tâches entre hommes et femmes, explique Tarik Guisser. Il suffit de savoir que, selon l'INSEE, les femmes en France passent 50 minutes par jour à accomplir des tâches domestiques contre 17 pour les hommes, pour imaginer à quel point l'écart doit être plus grand au Maroc." Et pourtant, le clip a été bien accueilli "par les femmes, mais aussi les hommes, que la vidéo a touché au plus profond d'eux-même et qui ont manifesté publiquement leur volonté de changer leurs comportements," poursuit le directeur de l'agence.

L'équipe créative qui est à l'origine de cette idée est composée d'hommes uniquement, mais elle est dirigée par une femme - elles ne seraient que deux au Maroc à occuper un tel poste. La "sensibilité" que l'on prête aux femmes a-t-elle fait la différence ? Imane Aouad s'en défend : "c'est l'équipe toute entière de création qui a pensé le concept", assure-t-elle d'emblée lors de notre entretien.