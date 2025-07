Taux de natalité en berne en Turquie: Erdogan accuse les femmes de ne plus faire assez d'enfants

Les femmes turques ne font plus assez d'enfants, c'est en tout cas le constat des autorités. Le taux de natalité est passé de 2,38 enfants par femme en 2001 à 1,48 en 2025, soit moins que la France. Insuffisant pour assurer le renouvellement de génération, ce que le président Recep Tayyip Erdogan considère comme "une menace plus grande encore que la guerre". Il multiplie les annonces pour relancer les naissances.

Après l'Année de la famille en 2025, Recep Tayyip Erdogan vise "la Décennie de la famille 2026-2035" en Turquie. Mais dans un contexte de crise économique et de crise de confiance, les promesses d'aide aux jeunes mariés risquent de ne pas suffire.

Musulman conservateur, père de quatre enfants, le chef de l'Etat turc, au pouvoir depuis 2003, a accompagné malgré lui la dénatalité de son pays.

Avenir incertain

Universitaire en retraite et militante féministe, Berrin Sönmez regrette qu'il en fasse porter la seule responsabilité aux femmes et aux "pervers" LGBT+, sa cible récurrente.

Les femmes et les LGBTQ+ sont jugés seuls coupables du déclin de la population, sans prise en compte des erreurs politiques. Berrin Sönmez

"Les femmes et les LGBTQ+ sont jugés seuls coupables du déclin de la population, sans prise en compte des erreurs politiques, relève la militante. Les gens hésitent à faire des enfants dans un environnement chaotique et incertain, sans politique sociale, où le soutien à l'enfance est inexistant et l'éducation est un des secteurs les plus onéreux".

L'inflation qui ronge le pays depuis quatre ans dépasse 70% sur l'année pour les dépenses d'éducation. Au premier trimestre 2025, le taux de chômage était officiellement de 8,2%, et de 15% chez les 15-24 ans.

Mais le Centre de recherche de la confédération des syndicats révolutionnaires (DISK-AR) affirme que les taux réels atteignent 28,5% et 37,5% chez les jeunes. Selon l'institut turc de la statistique (Tüik), 23% des jeunes de 15 à 24 ans sont ni étudiants ni employés.

Les césariennes dans le collimateur

Dans leurs discours, les autorités préfèrent s'en prendre au nombre record de césariennes (61% des naissances et jusqu'à 78% dans certains hôpitaux privés) qu'elles viennent d'interdire "sans justification médicale" par décret. L'intervention limite généralement le nombre de grossesses à deux, maximum trois.

Derrière un ensemble de raisons, dont l'âge plus avancé des parturientes, le corps médical pointe la privatisation galopante du système de santé depuis la fin des années 1990.

"Pour l'hôpital, un accouchement, c'est une douzaine d'heures, une césarienne c'est trente minutes", remarque le Dr Hakan Çoker, gynécologue à Istanbul. Il désigne aussi la judiciarisation de la médecine qui menace les praticiens. "Impossible d'y échapper", assure-t-il.

Le médecin regrette l'absence de discernement entre "mauvaises pratiques" et "complications" : "In fine, la césarienne est perçue comme une garantie de sécurité" pour les médecins comme pour les femmes.

Si je le souhaite, je n'aurai pas d'enfant du tout. C'est mon droit.Seçil Murtazaoglu

Obstétricienne dans un grand hôpital d'Istanbul, le Dr Harika Bodur affirme aussi que certaines patientes réclament une césarienne "au premier rendez-vous, par peur d'avoir mal : Si vous refusez elles iront ailleurs".

Une peur qu'elle explique par un manque d'éducation et leur inconfort face à la sexualité : certaines "ne tolèrent même pas un examen vaginal". Le ministère de la Santé vise un "objectif de 20% (de césariennes) en encourageant les accouchements normaux par l'éducation des futurs parents".

"C'est mon droit"

"Normal", le gros mot qui fâche est lâché.

Surtout quand il s'inscrit sur une banderole déployée par les footballeurs du club turc de Sivas proclamant "L'accouchement naturel est la voie normale", comme cela a été le cas en avril dernier.

"Si je le souhaite, je n'aurai pas d'enfant du tout. C'est mon droit", s'insurge Seçil Murtazaoglu, étudiante en chimie de 23 ans. "Ils veulent limiter les césariennes alors que l'accès à l'avortement est déjà difficile", s'agace-t-elle. En 2012, Recep Tayyip Erdogan avait qualifié l'avortement de "meurtre", sans toutefois l'interdire.

Il faudrait commencer par combattre la violence envers les femmes : les politiques ont été réduites à néant et les protections sérieusement amoindries. Berrin Sönmez

"Tout ça relève de l'oppression des femmes", martèle l'étudiante qui soupçonne le président de vouloir "transformer la femme en machine à accoucher", quand il annonce un prêt de 150 000 livres turques (3 350 euros environ) sans intérêt aux jeunes mariés et une allocation mensuelle de 5 000 TL (112 euros) à partir du troisième enfant.

Comme sa cadette, Berrin Sönmez fustige les "pressions" familiales et la société qui pèsent sur les femmes, "du gouvernement aux stades de foot... Il faudrait commencer par combattre la violence envers les femmes : les politiques ont été réduites à néant et les protections sérieusement amoindries", rappelle-t-elle.

Les femmes, elles, continuent à manifester pour demander des comptes : où sont les femmes disparues et assassinées ?

