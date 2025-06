Tennis : les joueuses vont bénéficier d'un classement protégé pour concilier carrière et fertilité

Des mois de rendez-vous et d'examens médicaux, sans jouer, loin des compétitions ... Un choix qui n'est pas sans risque pour la carrière des joueuses de tennis qui souhaitent faire congeler leurs ovocytes et embryons. La WTA, qui gère le circuit féminin, a décidé de leur accorder un "classement protégé". Une décision considérée comme une réelle avancée pour les femmes dans le sport.

"Comment conserver son classement tout en ne mettant pas de côté son envie de devenir maman ?", voilà à quoi sont confrontées toutes les sportives de haut niveau. Certaines prennent la décision de tomber enceinte et faire une pause dans leur carrière, d'autres vont entamer un processus de congélation de leurs ovocytes. Un processus qui demande du temps et de l'énergie.

"Je suis incroyablement fière que notre sport reconnaisse l'importance des traitements de fertilité pour les athlètes féminines", s'enthousiasme la joueuse américaine Sloane Stephens.

C'est une véritable innovation qui permettra à cette génération et aux futures générations de joueuses de continuer à pratiquer le sport qu'elles aiment sans avoir à faire de compromis. Sloane Stephens, joueuse de tennis américaine

"C'est une véritable innovation qui permettra à cette génération et aux futures générations de joueuses de continuer à pratiquer le sport qu'elles aiment sans avoir à faire de compromis", poursuit l'athlète de 32 ans, consultante lors du dernier tournoi de Roland-Garros pour des médias américains.

Vainqueure de l'US Open 2017, la joueuse a profité à deux reprises de l'intersaison pour réaliser une procédure de congélation de ses ovocytes. Elle s'est impliquée dans l'établissement de cette nouvelle mesure. "Avoir le classement protégé, qui fait que les joueuses ne se sentiront pas forcée de revenir le plus tôt possible et de risquer leur santé, est la meilleure chose possible", a-t-elle confié sur la BBC.

"Classement protégé"

Le "classement protégé" est un dispositif qui permet, durant une période transitoire, de conserver son ancien classement au retour d'une absence longue durée. Il est déjà en place pour les joueuses enceintes.

Serena Williams tient sa fille Alexis Olympia Ohanian Jr., la championne a déclaré qu'elle était prête à se retirer du tennis, après avoir remporté 23 titres du Grand Chelem, et à se concentrer sur la naissance d'un autre enfant et sur ses intérêts commerciaux. "Je vais avoir 41 ans ce mois-ci, et quelque chose doit changer", confiait-elle au magazine Vogue en 2022. © AP Photo/Seth Wenig

Les joueuses classées de 1 à 750 en simple ou en double et qui passent au moins dix semaines consécutives hors compétition pour une "procédure de protection de la fertilité" sont éligibles à la nouvelle mesure, a précisé la Women's Tennis Association. Concrètement, leur classement protégé sera calculé sur une moyenne de douze semaines précédent leur pause. Il fera autorité à leur retour durant trois tournois maximum, parmi ceux classés 150, 250 et 500.

Maman et championne

Plusieurs joueuses de premier plan ont dû suspendre leur carrière pour devenir maman, avec un impact inégal sur la suite de leur vie professionnelle. Si Serena Williams a pu atteindre quatre finales de Grand Chelem après être devenue maman, ou encore la Belge Kim Clijsters a gagné deux US Open et un Open d'Australie après avoir accouché, d'autres ont dû faire face à plus de difficultés pour retrouver leur niveau d'avant.

Les femmes athlètes sont confrontées à ce dilemme : le pic de performance coïncide avec le pic de fertilité. Cette règle permet donc de prendre des décisions et de résoudre ce dilemme plus facilement. Portia Archer, PDG de la WTA

Un dilemme que connaisssent bien les joueuses de tennis. "Les femmes athlètes sont confrontées à ce dilemme : le pic de performance coïncide avec le pic de fertilité, explique la PDG de la WTA Portia Archer. Comment optimiser au mieux cette fenêtre d'opportunité lorsque mes performances sont à leur apogée, lorsque je peux atteindre mes plus hauts sommets et potentiellement avoir mes plus grands succès et gagner à un niveau maximum. Comment concilier cela avec cette autre ambition de fonder une famille et de tomber enceinte ? C'est un exercice d'équilibre vraiment difficile !".

L'initiative de cette nouvelle règle a été menée par les joueuses elles-mêmes qui sont venues en parler à la direction. "C'est dans le cadre de nos discussions permanentes sur le planning familial et l'orientation familiale que cette question a été soulevée", précise Portia Archer dans un entretien sur le site de la WTA, se réjouissant que "cette nouvelle mesure contribue à permettre aux athlètes de réaliser leur plein potentiel et de devenir parents au moment de leur choix.".

[traduction : Le planning familial, ce n'est pas seulement avoir des enfants, c'est aussi avoir la liberté de décider quand et comment on construit sa vie. #Chaque parcours est unique. Le pouvoir de rêver et de réaliser est rendu possible par la planification familiale. Je suis fière de m'associer à @fp2030global pour partager mon histoire, sachant que pour des millions de personnes, la planification familiale et l'accès à la contraception sont un luxe. Je vous encourage à partager votre histoire aujourd'hui.]

Un programme "maternité"

Cette nouvelle mesure s'inscrit dans un programme global de la WTA, qui, en mars 2025 avait déjà annoncé, avec le fonds public d'investissement saoudien (PIF), la création d'un congé maternité "jusqu'à douze mois" pour les joueuses.

"Nous avons une série d'avantages à la disposition des joueuses pendant la maternité ainsi que pendant la période postnatale pour celles qui portent des enfants, pour celles qui deviennent parents par le biais d'une mère porteuse ou par d'autres moyens tels que l'adoption", précise encore Portia Archer.

Celles qui adoptent un enfant, ou recourent à la gestation pour autrui (GPA) ou dont la partenaire donne naissance à un enfant pourront prétendre à un congé parental allant jusqu'à deux mois. Ce fonds public d'investissement saoudien pourra également financer les traitements contre l'infertilité.

Bonheur et performance, un cocktail gagnant

"Notre groupe de travail sur la santé a collaboré avec des spécialistes de la maternité et de l'endocrinologie afin de nous aider à comprendre quelle est la meilleure règle que nous puissions mettre en place pour soutenir nos joueuses. Et cela ne concerne pas seulement la santé physique. Cela inclut également la santé mentale", tient à ajouter la PDG de la WTA.

Quand les joueuses sont heureuses, quand elles sont soutenues, quand elles ont les ressources et les outils, quand elles ont la flexibilité de prendre les décisions qui leur conviennent le mieux, c'est mieux pour tout le monde ! Portia Archer

"Notre équipe de santé performante accompagne les joueuses tout au long de la tournée. Elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année, même lorsque les joueurs ne sont pas en compétition sur le circuit", insiste-t-elle.

A la question : "Pensez-vous que les joueuses de la WTA seront plus heureuses ?" Portia Archer répond sans hésitation, c'est un grand "oui". "Quand les joueuses sont heureuses, quand elles sont soutenues, quand elles ont les ressources et les outils, quand elles ont la flexibilité de prendre les décisions qui leur conviennent le mieux, c'est mieux pour tout le monde !".

