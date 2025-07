TERRIENNES

"Terricide" : le manifeste de la militante et guerrière mapuche Moira Millán

Cheffe guerrière de sa communauté mapuche, Moira Millán publie le manifeste Terricide. Convaincue que les structures du pouvoir ne servent qu’une minorité et ferment les yeux sur la crise écologique, l’activiste argentine cherche à réveiller les consciences et propose des pistes d’action "pour un monde alternatif" relié à la terre. La seule réponse pour freiner le "terricide" en cours. Entretien.

Paris l’épuise. Mais ce n’est ni le décalage horaire ni le rythme frénétique de sa tournée qui l’atteignent. Il en faut plus pour perturber une guerrière weychafe, qui s’est confrontée plus d’une fois à la brutalité des autorités venues la déloger de son territoire, situé dans le sud de l’Argentine, "récupéré" mais toujours en dispute. Ce qui l’empêche de dormir, c’est l’éloignement avec la terre, "ne pas pouvoir dialoguer avec la nature".

Quand Moira Millán renoue avec ses racines mapuches, après avoir été élevée en citadine dans un grand dénuement par une mère évangéliste, elle se rend compte que l’intangible et le tangible ne sont pas antinomiques. La rivière n’est pas uniquement un cours d’eau essentiel à la vie. C’est une entité à part entière, comme tout ce qui comprend le vivant. Le "terricide", tel que le définit Moira Millán, est la destruction d’un écosystème, doublé de l’éradication d’un mode de vie et de cette dimension intangible.

Vêtue d'une tenue traditionnelle, droite comme un "i", l’autrice lie violence politique, effacement de l’identité et effondrement des écosystèmes.

Moira Millán, militante indigène mapuche d'Amérique du Sud, a vu ses terres pillées et son peuple violenté par les gouvernements chilien et argentin © Edition des femmes Antoinette Fouque

Entretien avec Moira Millán

Terriennes : Libertarien, pro extractivisme et féru opposant aux droits des peuples autochtones, le président argentin Javier Milei a été élu il y a plus d’un an. Quel regard portez-vous sur l’Argentine de Milei ?

Moira Millán : Milei est en train de mettre en place des politiques qui violent les droits humains et les droits de la nature. Ce n’est pas une surprise, c’était une promesse de campagne. Il est important de bien nommer le moment historique que nous vivons pour ne pas coller d'étiquettes anachroniques à cette réalité politique. Milei n’est pas fasciste et ceux qui ont voté pour lui ne le sont pas non plus. Ici ce ne sont pas les masses qui portent au pouvoir un dirigeant. Ici c’est une minorité économique qui a réussi à imposer ses idées. Et comme ce pouvoir n’est pas soutenu par une majorité, il doit recourir à la force pour garantir les privilèges de quelques-uns.

Terriennes : Il a bel et bien remporté les élections avec un score tout à fait confortable et sa force politique risque de l’emporter lors des prochaines élections législatives…

Moira Millán : C’est vrai, mais en Argentine, on chemine sur deux voies différentes. La voie électorale se déroule dans les urnes et l’agenda politique dans la rue. Aux Etats-Unis, où j’ai eu l’occasion de me rendre cette année, la vie politique se joue au niveau électoral. Mais en Argentine, la rue, les luttes sociales sont fondamentales. (comme la lutte des Argentines pour l’avortement ou, plus récemment, les manifestations contre les coupures drastiques dans le budget des retraites, violemment réprimées, ndlr).

Nous avons déjà vu des présidents fuir en hélicoptère. (En 2001, Fernando de la Rua démissionne et quitte par voie aérienne la maison présidentielle, ndlr). Milei doit prendre en compte cette composante de la vie politique argentine, même s’il a réussi à convaincre une partie de la population qui souhaite voir l’inflation baisser ou qui vote Milei parce que son pasteur évangélique lui dit de voter pour lui.

Dans les spiritualités autochtones, nous n’avons pas besoin de temple, c’est le territoire qui est le fondement de notre force, de notre identité et de notre liturgie. Moira Millán

Terriennes : L’influence de l’Eglise évangélique dans la politique en Amérique Latine n'est plus à prouver, notamment au Brésil où elle a été déterminante pour l’élection de Jair Bolsonaro, ou encore en Amérique Centrale. Au Honduras, par exemple, 50% de la population se dit évangélique. Vous qui avez grandi avec une mère évangélique, comment évaluez-vous cette influence dans votre pays ?

Moira Millán : Pour moi, il s’agit de religions coloniales dont le but est de faire progresser l’extrême droite. Pourquoi sont-elles si efficaces ? Parce qu’elles jouent sur le besoin d’un lien spirituel. Mais on parle d’une spiritualité qui suit les règles de ces Eglises. Or notre spiritualité, fondée sur une relation sacrée et réciproque avec la nature, est interdite ; nos cheffes spirituelles, les machis, sont persécutées car elles sont gardiennes d’un territoire en danger. Nos lieux de culte millénaires nous sont arrachés. Alors quand ces peuples sont privés de leur langage cosmique et de leur façon de voir le monde, ils s’accrochent aux religions coloniales.

Terriennes : Peut-être aussi parce que ces Eglises, qui promettent la prospérité, offrent une communauté d’entraide qui se substitue à l’Etat…

Moira Millán : Je pense que cela fait partie du mythe. C’est vrai que l’on voit ici et là du soutien pour créer sa micro-entreprise, des soupes populaires. Mais pas un véritable service social. Leur force réside vraiment dans l’aspect spirituel et il faut en prendre conscience pour comprendre le rôle que ces Eglises jouent déjà et vont continuer à jouer. Face à cette expansion, il est indispensable que les peuples mapuches et les autres peuples autochtones s’approprient leur culture, car les religions coloniales sont basées sur l’abstraction de l’homme, coupé de la nature. Dans les spiritualités autochtones, nous n’avons pas besoin de temple, c’est le territoire qui est le fondement de notre force, de notre identité et de notre liturgie. Pas de territoire, pas de spiritualité et c’est en suivant cette logique que nous devons récupérer notre territoire.

Terricide de Moira Millan, un manifeste pour la sauvegarde des terres mapuche en Argentine, mais aussi pour tous ceux et toutes celles qui se battent pour une philosophie liée à la nature. © Edition des femmes Antoinette Fouque

Terriennes : En théorie, un cadre protecteur stipule que les peuples originaires peuvent récupérer leur terre à condition de prouver un véritable lien avec elle. L’Argentine reconnaît 36 peuples autochtones, qui sont néanmoins discriminés et délaissés, sinon niés. Si leur existence était déjà une bataille quotidienne, le gouvernement Milei, qui a donné feu vert aux multinationales convoitant les ressources naturelles, vous expose à la perte définitive de votre terre. Dans votre livre Terricide vous dites que c’est la structure même de l’Etat qui doit être remise en question. Comment ?

Moira Millán : La tension avec les Etats ne cessera que si l’humanité crée une façon différente de gouverner. Entre-temps il nous faut mettre en place des processus à l’image de la transition écologique. Une transition de civilisation pour pouvoir réfléchir et approfondir le bien-vivre. Je souhaite mener une campagne mondiale pour que tous les peuples puissent exiger de leurs gouvernements une réforme constitutionnelle afin de changer le système de représentation électoral et de sortir ainsi de la crise de représentativité des partis politiques. Nous ne cessons de voter pour le moins mauvais, mais c’est de cette façon qu’on se résigne. L’idée est de promouvoir une démocratie plus ouverte, plus participative, pour que les peuples autochtones et d’autres plateformes puissent proposer leurs idées. C’est une espèce de réformisme, mais ce n’est pas le but. Le projet est de rétablir l’harmonie avec la nature, le respect et la réciprocité. Ce n’est pas dans le système actuel que nous pourrons faire progresser cette idée.

Terriennes : Y-a-t il selon vous un pays qui serait exemplaire ?

Moira Millán : Non, parce que tous les gouvernements, même les plus progressistes, promeuvent l’extractivisme. Droite ou gauche, tous les gouvernements sont complices de terricide, car c’est un projet de destruction qui veut nous faire croire qu’il est impossible de sauver notre mode de vie.

Terriennes : Faut-il quitter les villes ? Comment procéder ?

Moira Millán : Ce n’est pas une réalité uniquement en Amérique latine, où les peuples autochtones doivent se battre pour retrouver leur terre et leur identité. C’est aussi une question européenne. C’est pour cette raison que je parle de peuples "telluriques" opposés aux peuples "domestiqués". Ce sont toutes ces personnes qui se battent pour la protection de la terre et qui prônent le retour à la terre, même sans racines autochtones, participant ainsi à un mouvement global. Les peuples telluriques savent se reconnaître. Je ne dis pas que ce sera parfait, mais dans cette transition, l’éducation en lien direct avec la terre est fondamentale : comment choisit-on des herbes et des baies comestibles, comment récupère-t-on de l’eau, comment construit-on un abri ?

Moira Millán dénonce le Terricide, l'extermination de toute forme de vie et de transmission, et les violences subies par le peuple mapuche. Wikicommons

Terriennes : Vous remettez en cause le système politique, d’éducation et le patriarcat. Dans votre livre, mais aussi dans votre activisme, vous dénoncez la confiscation de la parole et des corps des femmes…

Moira Millán : Absolument, tout est lié, car dans le système d’éducation qui nous est imposé, nous, les femmes, sommes écartées de tout ce qui peut nous rendre plus fortes, y compris l’autodéfense. Cela commence très tôt, mais c’est au moment de la maternité que la perte de contrôle est la plus flagrante. Le suivi de la grossesse et l’accouchement sont totalement médicalisés, et la médecine en général est libéralisée. La maternité devient un espace de tension entre oppression et puissance. Quand on accouche dans le calme, entourée des personnes qu’on aime, cela permet l’autodétermination, mais on se heurte à un système médical et social souvent oppressif, notre voix et notre sagesse sont complètement ignorées, y compris dans un débat comme l’accès à l’avortement où nous avions des choses à dire sur l’accompagnement des femmes.

Non seulement vous passez votre journée à défendre le territoire, à trouver de quoi donner à manger à vos enfants, mais en rentrant, vous devez faire face à un compagnon violent. J’ai vu ce scénario tellement de fois. Moira Millán

Terriennes : Cela se joue aussi au sein de votre propre communauté, où les hommes négocient avec les représentants de l’Etat en ignorant tout de vos luttes…

Moira Millán : Les autorités choisissent des interlocuteurs machistes arrangeants qui ne vont pas hésiter à faire taire et à violenter les femmes. Non seulement vous passez votre journée à défendre le territoire, à trouver de quoi donner à manger à vos enfants, mais en rentrant, vous devez faire face à un compagnon violent. J’ai vu ce scénario tellement de fois, tellement de souffrance et de maltraitance. Et après, les fils grandissent et reproduisent ce schéma. J’aimerais qu’elles se révoltent un peu plus.

Terriennes : Vous vous êtes révoltée, vous avez été menacée. Vous avez élevé des enfants dans une grande pauvreté dans un territoire isolé ; vous avez organisé un groupe de femmes autochtones en cofondant le Mouvement des femmes indigènes et des diversités pour le bien-vivre, parcouru votre pays, occupé un ministère pour défendre vos droits…

Moira Millán : C’est vrai, j’ai joué tous les rôles et ça a été très dur parce que cette société n’est pas préparée à voir une mère de famille quitter son foyer et se battre. On nous dit, soit tu te bats, soit tu élèves tes enfants. Moi j’ai élevé toute seule mes enfants. Les pères ont toujours été absents. Je raconte toujours à quel point ça a été dur de concilier maternité et engagement. Les hommes sortent et ils rentrent en héros et leurs enfants sont ravis d’avoir un héros à la maison qui ne sait même pas qu’ils ont eu de la fièvre. Nous avons beaucoup de travail pour déconstruire ces stéréotypes. J’ai eu quatre enfants, je suis grand-mère aujourd’hui et je culpabilise parfois encore.

Lire aussi "La rébellion des fleurs" : des femmes autochtones dénoncent le 'terricide' en Argentine

Nous devons guérir tous ensemble avec les hommes qui doivent identifier le patriarcat qui les structure pour le déconstruire et devenir une force complémentaire. Il faut du respect, de l’équité, de la réciprocité. Moira Millán

Terriennes : Au regard de cette lutte qui s’ajoute à la lutte, votre projet de transition ne devrait-il pas être uniquement féminin ? Faudrait-il fonder des communautés de femmes ?

Moira Millán : Toutes les femmes autochtones vous diront la même chose que moi, la réponse est non. Ce n’est pas en niant l’existence de l’autre que nous allons résoudre quoi que ce soit. C’est le patriarcat qui nie la diversité de genre. Nous devons guérir tous ensemble avec les hommes qui doivent identifier le patriarcat qui les structure pour le déconstruire et devenir une force complémentaire. Il faut du respect, de l’équité, de la réciprocité. Je ne me soumets pas à l’homme, je travaille avec lui. Même si moi je n’ai pas encore réussi, mais j’ai bien essayé [rires].

Tweet URL

Terriennes : D’ailleurs, pour vous, le féminisme n’est pas suffisant…

Moira Millán : Non, parce que le féminisme analyse le patriarcat d’un point de vue anthropocentrique qui ignore que le patriarcat arrive chez nous avec la structure colonisatrice. Le patriarcat ne fait pas partie de la structure du peuple mapuche. Prôner la récupération de notre identité, notre façon de comprendre le monde, c’est déjà lutter contre le machisme, et le féminisme n’est pas toujours synonyme de lutte antiraciste ou anticoloniale.

Terriennes : Il existe différents courants, et le féminisme intersectionnel n’est pas totalement éloigné de votre réflexion.

Moira Millán : Sans doute, il y a toujours des alliances possibles. Sauf quand, encore une fois, nos coutumes, notre voix, notre savoir-faire sont ignorés. Ou pire, quand on s’approprie nos cultures pour militer sans l’admettre. Par ailleurs, nous ne cherchons pas l’égalité avec les hommes dans ce modèle de société qui nous est proposé. Nous cherchons un autre modèle d’existence.

Tweet URL

[Terricide, sagesse ancestrale pour un monde alterNATIF Traduit de l’espagnol (Argentine) par Lucía Darín 15 euros, Editions des femmes-Antoinette Fouque pour la traduction française]

