Tunisie : le 1809, le nouveau numéro gratuit pour les femmes violentées

Asma Shiri Laabidi, ministre de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées. @kapitalis

Après le 1899, le 1809 ouvert de 8 heures à minuit

En Tunisie, les sorties du domicile sont strictement limitées depuis le début, le 22 mars, du confinement général, qui a été prolongé jusqu'au 19 avril pour ralentir la contagion par l'épidémie du nouveau coronavirus. Comme tous les pays concernés par le confinement, la Tunisie voit exploser les cas de maltraitance contre les femmes. Le nombre d'agressions signalées "est cinq fois plus élevé qu'à la même période en 2019", indique la ministre de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Asma Shiri Laabidi.Selon la ministre, plus de 40 femmes victimes de violences ont été signalées entre le 23 et 29 mars, contre 7 alertes durant la même période en 2019. La plupart sont des femmes vivant dans des régions de l'intérieur du pays, âgées de 30 à 40 ans et ayant un niveau scolaire primaire et secondaire, ajoute Asma Shiri Laabidi. Les agressions sont verbales ou physiques, et dans deux cas, elles ont ont nécessité des hospitalisations."Le confinement a des conséquences significatives au sein des familles. La tension a augmenté et les risques d'agression contre les femmes sont beaucoup plus élevés", affirme-t-elle.Dans le but d'"apaiser la charge psychologique et la tension dans les familles", la ministre annonce l'ouverture, dès lundi 6 avril, d'une nouvelle ligne téléphonique verte, le 1809, gérée par 11 psychologues bénévoles. Elle sera à la disposition des parents, et aussi des enfants, de 8 heures locales à minuit. "C'est un service de conseil, qui permettra d'indiquer comment faire face à cette situation de confinement total et comment agir et gérer le stress au sein de la famille", assure Mme Laabidi.

Un autre numéro vert, le 1899, existe depuis 2016 pour recevoir, aux horaires de bureau, les appels des femmes victimes de violence, et pour "répondre à leurs demandes d'assistance et d'appui psychologique, matériel, médical et aussi judiciaire". Face à la situation actuelle, "nous avons prolongé l'horaire de cette ligne pour qu'elle fonctionne 24/24 heures et 7 jours/7 lors de la période du confinement", a expliqué la ministre tunisienne.



Selon Dejla Ktari, responsable au ministère, plus de 9000 appels de femmes victimes d'agressions verbales et physiques ont été enregistrés en 2019, qui viennent s'ajouter aux 45 000 plaintes déposées aux unités spécialisées du ministère de l'Intérieur.