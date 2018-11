Turquie : la journaliste et écrivaine Mine Kirikkanat menacée de mort

C'est une figure familière de TV5MONDE. La journaliste et romancière franco-turque est intervenue souvent dans l'émission Kiosque et écrit pour le site Web d'informations, notamment dans la rubrique Terriennes :

Mine Kirikkanat, basée à Istanbul, est aussi une figure de la vie intellectuelle de son pays. Dans ses éditoriaux pour le quotidien Cumhuriyet, elle a pu chroniquer la dérive autoritaire du régime Erdogan et les pressions qui s'exercent sur la presse.



Des pressions qui la touchent maintenant directement : elle est depuis quelques jours la cible d'une campagne de presse du journal islamiste Akit, relayée par des chaînes de télévision de la même obédience.



Ils lui reprochent d'avoir déclaré que Mustapha Kémal, fondateur de la République Turque et prescripteur de la laïcité était son "idole". En prenant le mot dans un sens réducteur, la sentence est vite tombée : Mina Kirikkanat offenserait Dieu, ce serait une mécréante. Des menaces de morts anonymes ont vite suivies sur ses comptes Twitter, Instagram, Facebook.



Dans cet entretien pour TV5MONDE, retranchée chez elle, la journaliste nous raconte sa situation, ses peurs, et aussi sa volonté de résister.