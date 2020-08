Une adolescente porte plainte pour viol collectif : Israël sous le choc

L'adolescente avait déposé plainte la semaine dernière pour viol collectif par trente hommes, selon le porte-parole de la police israélienne Micky Rosenfeld. "Deux suspects ont été arrêtés en lien avec un incident sous enquête et impliquant une adolescente de 16 ans dans une ville du sud du pays", explique-t-il. Le premier est un jeune homme de 27 ans originaire du nord du pays, déjà poursuivi par la justice pour avoir menacé de viol une policière, selon le journal Haaretz. Un deuxième suspect, également âgé de 27 ans et originaire de Hadera, a été arrêté et traduit en justice le 20 août. Ce 21 août, la police annonce qu'elle forme une unité spéciale pour l’enquête sur le viol collectif d'Eilat.



L'histoire était passée sous les radars jusqu'à ce que la presse locale rapporte, ce 20 août, que les hommes faisaient la file devant la chambre d'hôtel de la jeune fille en état d’ivresse, attendant leur tour pour la violer. Le soir-même, des manifestations spontanées ont eu lieu dans une trentaine de villes comme Jérusalem ou Tel-Aviv, où un millier de manifestant.e.s étaient rassemblés place Habima, en soutien à l'adolescente et pour condamner les violences sexuelles infligées aux femmes.

#Israel est sous le choc après le viol d'une fille ivre de 16 ans par près de 30 violeurs dans un hôtel à #Eilat. Les hommes faisaient la queue devant la chambre, attendant leur tour pour abuser d'elle. Des manifestations ont éclaté dans tout le pays.pic.twitter.com/ujHLHi3qF5 — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) August 21, 2020

A Beersheba ce soir manif contre la corruption et contre le viol d’une jeune fille à Eilat pic.twitter.com/yLwbdGelW4 — Charles Enderlin (@Charles1045) August 20, 2020

Dans la classe politique israélienne, des condamnations se multiplient depuis jeudi. "C'est choquant, il n'y a pas d'autre mot ! Ce n'est pas seulement un crime contre une jeune fille, c'est un crime contre l'humanité elle-même qui mérite toute notre condamnation", s'indigne le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a appelé à ce que "les responsables soient traduits en justice".



Le président israélien Reuven Rivlin publie sur les médias sociaux une lettre à la jeunesse, filles et garçons, pour dénoncer "les horreurs rapportées du viol collectif à Eilat... Les agressions sexuelles, le viol, l'exploitation sexuelle, les violences sexuelles sont des taches indélébiles (...) qui détruisent la société et nous rendent misérables".

Le site d'information Times of Israel rapporte le tweet du vice-Premier ministre Benny Gantz, qui exprime son incompréhension : "Depuis hier après-midi, j’ai essayé, et n’ai pas réussi, à comprendre : qu’est-ce qu’un homme qui se tient dans une file d’attente bondée avec des dizaines d’autres, devant une chambre où une jeune fille désorientée est allongée, essaie de prouver ?"

Le chef de l’opposition Yair Lapid, lui, évoque un incident "insondable" : "Aucun homme de ce groupe n’a pensé à sa sœur, sa fille, sa bonne amie ? Aucun homme n’a dit à ses amis : ‘Arrêtez, qu’est-ce qu’on fait ?’ Mon cœur est avec cette jeune fille et sa famille, a-t-il ajouté, appelant également à la publication des photos des hommes accusés. Ayez honte, bande d’ordures ».

Il faut arrêter de dire qu'il faut protéger nos filles, il faut éduquer nos garçons.

Ilana Weizman, fondatrice du groupe HaStickeriot

"Tous les jours, 260 femmes sont violées en Israël" selon les données officielles, s'insurge Ilana Weizman, 36 ans, fondatrice du groupe féministe HaStickeriot inspiré des colleuses françaises qui luttent contre la culture du viol. Selon ces mêmes données, "une femme sur cinq est violée en Israël au cours de sa vie", ajoute-t-elle.

“Why does everyone know a woman who was raped, but no one knows a rapist?” pic.twitter.com/dNNKOP47LU — HaStickeriot (@Hastickeriot) August 20, 2020

Le groupe colle des slogans féministes sur les murs de plusieurs villes israéliennes comme lo ze lo ("non c'est non") ou encore at lo levad ("tu n'es pas seule").

אנחנו תנועה פמיניסטית שמתמקדת בכתיבה סיסמאות על קירות ברחבי הארץ כדי לעורר את מודעות הציבור לתופעת אלימות כלפי נשים. pic.twitter.com/EfPzN2fLJi — HaStickeriot (@Hastickeriot) July 13, 2020

"Il faut arrêter de dire qu'il faut protéger nos filles, il faut éduquer nos garçons à la question du consentement et ce dès le plus jeune âge", souligne-t-elle, ajoutant qu'il faut que l'Etat alloue davantage de budget pour lutter contre la violence faite aux femmes et ne se contente "d'utiliser de grands mots".