Une commission pour "faire la lumière" sur les violences dans les pensions religieuses pour adolescentes

Maltraitances d'adolescentes par des religieuses : une commission d'enquête lancée, contestée par des victimes



Ces témoignages ne sont pas sans rappeller le scandale des "Magdalena sisters" en Irlande. Pendant 70 ans, plus de 10 000 jeunes filles ont vécu dans des couvents où elles travaillaient gratuitement en tant que blanchisseuses, révélant plus tard y avoir subi des mauvais traitements. En 2009, le gouvernement irlandais s’excuse officiellement auprès des enfants maltraités ou victimes d’agressions sexuelles dans les pensionnats dirigées par des frères, sœurs et prêtres catholiques. sans pour autant reconnaitre les violences subies par les blanchisseuses de la Madeleine.



On est encore loin de l'acte de contrition, mais peut-être au tout début de ce qui pourrait ressembler à un examen de conscience, ou du moins à "un travail de mémoire". C'est toute une institution religieuse qui aujourd'hui semble vouloir regarder le miroir de son passé, "pour faire la lumière" sur les mauvais traitements infligés à des milliers d'adolescentes en France placées arbitrairement dans des établissements tenus par les soeurs du Bon Pasteur jusque dans les années 70.Pour rappel, à l'origine, la fondatrice de la congrégation des Filles du Bon Pasteur, Marie-Euphrasie Pelletier, canonisée en 1940, avait donné pour vocation à sa congrégation, fondée à Angers en 1835, "d’aider les femmes bafouées dans leur dignité à se reconstruire"...Elles sont des milliers aujourd'hui en quête de reconstruction et leur parole commence tout juste à se faire entendre. Depuis 2020, l’association Les Filles du Bon-Pasteur a recueilli 300 témoignages d’anciennes pensionnaires ayant subi des maltraitances. L'association prépare une action en justice, comme le rapporte le journal La Croix. Et les témoignages continuent d'affluer, ​selon Marie-Christine Vennat, 74 ans, secrétaire de l’association. Elle-même a été victime de violences lorsqu'elle était pensionnaire dans plusieurs centres d'éducation du Bon Pasteur, à Angers, Orléans et Nantes entre ses 15 et 18 ans. Témoignant sur France Inter , évoquant des "couvents-prison", elle décrit "des conditions indignes", des humiliations au quotidien et "des violences physiques".La congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur a annoncé la création ce 14 décembre 2022 d'une commission d'enquête sur ces années sombres. Cette commission, qui se présente comme indépendante, a pour mission "l'écoute des personnes ayant souffert". Elle sera chargée d'évaluer "le contexte sociétal, psychologique et les méthodes éducatives" de l’époque ainsi que "la responsabilité de chacun des acteurs concernés". Elle tentera aussi d'identifier "des manquements, des carences et des abus" et "émettre des préconisations pour l’accès aux archives et d’éventuelles réparations"."À cette époque, le ministère de la justice souhaitait trouver un moyen d’éviter la prison ou des conditions de vie très difficiles pour des jeunes dits délinquants, rappelle la congrégation dans La Croix, Ces jeunes personnes étaient principalement placées par le juge des enfants ou par l’aide sociale à l’enfance, sur enquête de gendarmerie et/ou enquête sociale dans des établissements d’éducation".Cette commission est présidée par l’ancien recteur d’académie Christian Philip, et elle est composée d'une ancienne magistrate, un ancien juge des enfants, un ancien préfet, et de l’ancienne directrice des archives de Maine-et-Loire. Ses travaux devraient durer dix mois.Quarante ans voire cinquante ans après pour certaines, des victimes osent enfin briser le silence et raconter dans la presse ce qu'elles ont vécu. Souvent, c'est la colère qui libère leur parole. Comme par exemple en fin novembre 2019, à l'occasion de l'inauguration d'un musée du Bon Pasteur dans l'ancien centre d'Angers. "On nous a demandé cinq euros. On a dit : c’est hors de question, ce musée c’est nous qui l’avons payé avec notre travail, on ne paiera pas", s'indigne alors Marie-Christine Vennat dans le quotidien Ouest-France "La seule fois où j’ai vu le médecin, c’était pour savoir si j’étais vierge ou pas. Il avait fait l’examen sans mettre de gants. On nous prenait vraiment pour des minables", témoigne une autre ancienne pensionnaire qui, elle, tient à rester anonyme.Suite à ces témoignages publiés dans la presse régionale, Sœur Patricia Diet, supérieure provinciale de la communauté du Bon Pasteur a tenu à répondre au même journal. Dans cette lettre , elle tient à remettre ces propos dans leur contexte :"À cette époque en effet, les Sœurs du Bon Pasteur remplissaient une fonction sociale, par délégation de la justice qui leur confiait des jeunes filles à risques, du fait de leur situation familiale ou de leurs propres comportements", tout en concluant : "Là où l’objectif était de retrouver la joie de vivre et la dignité personnelle, nous reconnaissons que des comportements inadaptés sont parfois venus ternir des intentions louables. Je le regrette et demande pardon pour ces attitudes qui ont provoqué incompréhension".

Ces violences, passées sous silence pendant longtemps, ont été révélées également à travers un documentaire, Mauvaises filles, de la réalisatrice Émérance Dubas. Elle y donne la parole à cinq femmes qui racontent les mauvais traitements dont elles ont été victimes dans les établissements du Bon Pasteur.



Le 15 septembre dernier, une trentaine de personnes s’est rassemblée devant la Bourse du travail d’Angers à l’appel de l’association les Filles du Bon Pasteur. Les manifestant-e-s demandent que ces mauvais traitements soient enfin reconnus, comme le rapporte le site angers.maville.com.

"Elles nous ont humiliées pendant tant d'années et maintenant, pour les dédouaner de ce qu'elles ont fait, il faudrait venir témoigner : non", réagit sur France Inter Éveline Le Bris, présidente et cofondatrice de l'association Les filles du Bon-Pasteur. Pour elle, la création de cette commission d'enquête arrive trop tard. De son côté, dans La Croix, Marie-Christine Vennat attend surtout que vérité soit faite et justice rendue :"Nous n’avons rien contre l’Église catholique mais nous demandons justice à la congrégation".