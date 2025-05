Une femme et une fille tuées toutes les heures à Gaza, selon ONU Femmes

ONU Femmes estime que plus de 28 000 femmes et filles ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, en octobre 2023, dans les attaques des forces israéliennes. L'organisation alerte aussi sur l'augmentation du taux de mortalité maternelle.

Parmi ces morts, des milliers étaient des mères, qui laissent derrière elles des enfants, des familles et des communautés dévastées, s'insurge ONU Femmes dans un communiqué. Ces chiffres soulignent le lourd bilan humain du conflit, ainsi que les vies et les avenirs perdus trop tôt, ajoute l'organisation onuesque.

Depuis l'effondrement du cessez-le-feu, en mars 2025, la situation s'est encore détériorée à Gaza, aggravée par près de neuf semaines de blocus de l'aide humanitaire. L'ensemble de la population manque de nourriture et de produits de première nécessité, avec des risques croissants de famine, estime ONU Femmes.

Des femmes et des enfants palestiniens luttent pour des dons de nourriture dans une cuisine communautaire à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 19 mai 2025. ©AP Photo/Jehad Alshrafi

Prises au piège, face à la faim

Pour ONU Femmes, chaque femme et chaque fille (plus d'un million) est confrontée à des niveaux catastrophiques de sous-alimentation. Les femmes et les filles sont prises au piège, confrontées au déplacement, à l'augmentation du taux de mortalité maternelle et à un manque cruel de sécurité et de mécanismes de protection.

"Malgré ces circonstances désastreuses, ONU Femmes continue de travailler avec des organisations de la société civile dirigées par des femmes à Gaza, en essayant de fournir des services essentiels et un soutien aux populations touchées. Mais l'ampleur des souffrances dépasse de loin les capacités et les ressources actuelles, sans une augmentation immédiate et significative de l'accès", conclut le communiqué de l'organisation.

ONU Femmes mène campagne sur les réseaux sociaux pour dénoncer les réductions du financement humanitaire, qui menacent les droits des femmes dans le monde entier. Selon elle, c'est la moitié des organisations de femmes dans les pays touchés par les crises humanitaires qui risquent de fermer leurs portes dans les six mois à venir.

Appel au cessez-le-feu immédiat

ONU Femmes se joint au Secrétaire général de l'ONU pour réitérer l'appel à un cessez-le-feu immédiat, au rétablissement immédiat d'un accès humanitaire sans entrave et à la libération inconditionnelle de tous les otages et des personnes détenues arbitrairement.

Des manifestants tiennent des photos d'enfants palestiniens tués lors de l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza, lors d'un rassemblement demandant la fin de la guerre, à Tel Aviv, Israël, samedi 17 mai 2025. © AP Photo/Maya Alleruzzo

En février 2025, The Lancet rapportait que les décès à Gaza ont probablement été sous-estimés d'environ 41%. Les résultats reflètent à la fois les décès directement signalés et les décès "indirects", c'est-à-dire les décès qui n'ont pas été documentés en raison de l'effondrement de l'infrastructure sanitaire et de l'infrastructure d'information.

Comme le précise le site info de nos partenaires de la RTBF, cette étude publiée dans la revue médicale britannique estime que le nombre de morts à Gaza, au cours des neuf premiers mois de la guerre entre Israël et le Hamas, est supérieur d’environ 40% à celui enregistré par le ministère de la Santé du territoire palestinien. Les chercheurs de l’étude publiée par The Lancet ont employé une méthode statistique appelée "capture-recapture", qui a déjà été utilisée pour estimer le nombre de morts dans d’autres conflits dans le monde.

ONU Femmes précise avoir utilisé cette méthodologie pour parvenir à ces estimations.

[Traduction : Quel est le sort des femmes de Gaza ? Une étude réalisée par la revue médicale Lancet en août 2024 suggère que le nombre de morts dépasse 186 000, dont 70 % sont des femmes et des enfants. Des photos de femmes témoignent d'une situation désastreuse.]

Le nombre de personnes tuées à Gaza fait l’objet d’un âpre débat depuis qu’Israël a lancé sa campagne contre le Hamas en réponse à l’attaque contre son territoire le 7 octobre 2023, qui a fait 1208 morts, pour la plupart des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur les chiffres officiels israéliens, comme le rappelle l'article. Israël a mis en doute la crédibilité des chiffres du ministère de la Santé de Gaza, mais ils ont été jugés fiables par les Nations unies.

