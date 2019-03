Une grève de l'IVG : les gynécologues français dans la tourmente

Le @SYNGOF menace de faire grève de l'IVG. Ils auraient pu faire la grève des frottis, non... grève de l'IVG... De la part même du syndicat de @BdeRochambeau qui qualifie l'IVG d'homicide ! C'est un délit d'entrave à l'IVG, contraire à toute déontologie médicale @ordre_medecins pic.twitter.com/zG1lzNEf5M — Osez le féminisme ! (@osezlefeminisme) 13 mars 2019

[Communiqué] Menacer de priver des femmes de l’accès à l’#IVG est totalement contraire à la déontologie médicale https://t.co/tZ2okR1evU pic.twitter.com/vGkyLPpuNf — Ordre des Médecins (@ordre_medecins) 13 mars 2019

À l’événement #SheDecides de l’ONU, j’ai partagé la position de la France pour soutenir l’#IVG et les droits sexuels et reproductifs dans un contexte de « push back » dans le monde et même en France cc @franceonu @SwedenUN @leplanning 1/2 pic.twitter.com/mR4kAAVPV0 — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 13 mars 2019

- @MarleneSchiappa à l’événement sur l’accès universel aux #droits sexuels & reproductifs pic.twitter.com/avmPbkAoHK —(@franceonu) 13 mars 2019

Le docteur Bertrand De Rochambeau est président du syndicat des gynécologues et il refuse de pratiquer des IVG. Il a accepté de répondre à @valentineoberti.#Quotidien pic.twitter.com/hXu78bEDEi — (@Qofficiel) 11 septembre 2018

Le droit à l'avortement est-il menacé à son tour en France, comme il l'est de plus en plus en Europe et dans le monde ? Cette menace viendrait-elle de ceux-là mêmes qui sont au coeur du système médical pratiquant l'interruption de grossesse, les gynécologues...On peut se poser la question à la lecture de cette note interne, qui n'aurait pas dû devenir publique, apparemment, mais qui, depuis qu'elle est connue de tou. te.s suscite colère et condamnation de la part de plusieurs ministres et collectifs de défense des droits des femmes."Dans la situation très dangereuse qui est la nôtre, nous devons faire scandale et être prêts à arrêter la pratique des IVG pour nous faire entendre", est-il écrit dans ce mail. Un courriel signé de Jean Marty, ancien président du Syngof. Sur le site de La Voix du Nord, on lit que le service communication du syndicat assure que ce texte « n’avait pas vocation à être diffusé » et rappelle que pour « l’instant, il n’y a pas d’action officielle ».Qui est le Syngof ? Ce syndicat rassemble près de 1 500 adhérents. Et comme le souligne dans son tweet l'organisation Osez le féminisme, ce syndicat est désormais dirigé par le Dr Archimbaut, qui à plusieurs reprises s'est distingué dans les médias pour ses positions contre l'avortement. Que réclame ce syndicat ? Une augmentation du plafond du fonds de garantie des dommages consécutifs à des Actes de Prévention pour la période allant de 2002 et 2012.Chez nos consoeurs du magazine Causette , à qui une lectrice a transféré le mail lundi, l'ancien président de ce syndicat, Jean Marty, estime que cette mesure permettrait de protéger une quinzaine de praticiens « dont les familles risquent d’être ruinées parce qu’ils doivent des sommes de plusieurs millions d’euros aux victimes ». A la question : allez vous mettre vos menaces à exécution? Le principal intéressé répond : « Nous espérons que la ministre va nous recevoir et qu’aucune femme n’aura à subir les conséquences de cette décision ».L'Ordre des Médecins a tenu ce mercredi 13 mars à publier ce communiqué, très clair, en qualifiant de non déontologique cet appel à ne pas pratiquer d'IVG.Pour la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, ces menaces vont à « l'encontre du respect inconditionnel du droit à l'IVG garanti dans notre pays » et elle regrette « l'image faussée » des gynécologues qui pourrait en découler.De son côté, la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiapp, qui, justement, s'exprimait ce mercredi devant les Nations unies sur l'IVG et les droits sexuels et reproductifs à l'occasion de l’événement #SheDecides , a entamé son allocution en évoquant cette menace du Syngof.Pour rappel, dans un article du Monde, Jean Marty, lorsqu’il était président du Syndicat national des gynécologues-obstétriciens, avait scandalisé des militantes des droits des femmes en tentant de relativiser la pratique « point du mari », un acte consistant, lors de l’accouchement, à recoudre le périnée d’un point de suture supplémentaire.« Nous ne sommes pas là pour retirer des vies », avait-il aussi déclaré dans l'émission Quotidien, sur TF1 en septembre 2018, suscitant un vif tollé dans le milieu médical ainsi qu'auprès des organisations féministes.