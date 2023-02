Une tribune pour l'entrée au Panthéon d'Olympe de Gouges

"Monsieur le Président de la République, l’œuvre et les combats d’Olympe de Gouges gardent une actualité saisissante". Ainsi débute la lettre adressée au Président Macron signée par un collectif d'autrices et auteurs, historien-ne-s, élu-e-s, universitaires et personnalités à 'origine d'une pétition en ligne pour la panthéonisation de la célèbre figure du féminisme, Olympe de Gouges. Une tribune que nous relayons ici.