Vague d'intoxications dans les écoles en Iran : qui veut nuire à l'éducation des filles ?

A Téhéran, Ardabil, Kermanshah, Ispahan…de nouvelles attaques chimiques contre des écolières. La République islamique se venge sur ses propres enfants. #MahsaAmini‌ #IRGCterorrists pic.twitter.com/xKLQKqzfzo — L'important (@Limportant_fr) March 2, 2023

Plusieurs villes touchées

AU TOUR DES ÉTUDIANTES d’être visés par la vague d’intoxication qui touche les élèves en #Iran. Ce mardi 28 février, des résidentes de dortoirs universitaires pour fille à Boroudjerd, dans l’ouest du pays, ont respiré un gaz non identifié et sont subitement tombées malades. pic.twitter.com/1AguVvKNT4 — Armin Arefi (@arminarefi) March 1, 2023

Qui veut renvoyer les écolières à la maison ?

Matinée du mercredi 1er mars à Ardabil, dans le nord-ouest de l'Iran : les élèves de sept écoles de filles sont indisposées par des émanations de gaz ; 108 personnes sont transportées à l'hôpital, selon le chef du service hospitalier à l'agence de presse Tasnim. Il précise toutefois que l'état général des élèves, qui ont souffert de difficultés respiratoires et de nausées, évolue favorablement.​Les médias ont également fait état de nouveaux cas d'intoxication dans au moins trois établissements de Téhéran. Dans un lycée de Tehransar, dans l'ouest de la capitale, des élèves ont été "intoxiquées par la projection d'une sorte de spray", a indiqué de son côté l'agence de presse Fars, qui cite des parents d'élèves. La même source a fait état de la mobilisation des services d'urgence sur place.D'après les estimations données par la porte-parole de la commission parlementaire de la santé, Zahra Sheikhi, près de 800 élèves ont été affectées depuis les premiers cas d'empoisonnement par voies respiratoires de filles âgées d'environ 10 ans fin novembre dans la ville sainte de Qom, dans le centre du pays, et 400 autres à Boroujerd, dans l'ouest.

Selon les résultats d'examens toxicologiques fournis par le ministère de la Santé et cités par un député, la substance toxique utilisée à Qom était composée notamment de gaz N2, à base d'azote, utilisé dans l'industrie ou comme engrais agricoles.

Le 1er mars, le président iranien Ebrahim Raïssi a chargé le ministre de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, de "suivre l'affaire au plus vite", et d'"informer" le public sur l'enquête afin de "balayer les inquiétudes des familles", selon le site de la présidence.

Arrestation d’une mère de famille devant l’école de sa fille parce qu’elle proteste suite l’empoisonnement dans plus de 60 écoles de jeunes filles en Iran.#IranRevolution #IRGCterrorists pic.twitter.com/sBzxjiht1c — Arash Alizadeh (@ArashAl37486120) March 2, 2023

Le même jour, Ahmad Vahidi a annoncé à la presse que les autorités enquêtaient toujours sur les "responsables éventuels" des intoxications, mais qu'aucune arrestation n'avait encore été faite. "Jusqu'à présent, nous n'avons pas de rapport définitif précisant qu'une substance spécifique de nature toxique a été utilisée" pour empoisonner des élèves.

Certains individus cherchent, par ces actions, à fermer toutes les écoles, en particulier les écoles de filles.

Vice-ministre de la Santé

L'affaire a provoqué une vague de colère dans le pays, où des voix ont dénoncé le silence des autorités face au nombre croissant d'écoles touchées. Certaines écolières ont été brièvement hospitalisées mais aucune n'a été gravement affectée.

Le ministère de la Santé avait expliqué dimanche que "certains individus" cherchaient, par ces actions, à "fermer toutes les écoles, en particulier les écoles de filles".

Réactions internationales

Le 4 mars 2023, la cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, demande à ce que tous les cas d'empoisonnement d'écolières en Iran soient élucidés : "Les informations au sujet d'écolières empoisonnées en Iran sont choquantes", écrit la ministre allemande des Affaires étrangères sur Twitter. "Les filles doivent pouvoir aller à l'école sans crainte, que ce soit à Téhéran ou à Ardabil", estime la ministre écologiste. "Il ne s'agit de rien de moins que de leur droit".

Die Berichte vergifteter Schulmädchen in #Iran sind schockierend. Mädchen müssen ohne Angst zur Schule gehen können - ganz egal ob in Teheran oder Ardabil. Das ist nichts weniger als ihr #Menschenrecht. Alle Fälle müssen lückenlos aufgeklärt werden. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) March 3, 2023

Cette réaction s’inscrit dans un contexte de vive tension entre l'Iran et l'Allemagne après la condamnation à mort d'un Germano-Iranien. Berlin a en représailles expulsé deux diplomates iraniens. Téhéran a répliqué en renvoyant, le 2 mars, deux diplomates allemands.

Objet d'un large consensus, l'éducation pour tous est obligatoire en Iran, où les filles représentent même une majorité des étudiants dans les universités.