Vatican : l'unique journal féminin dénonce un bâillonnement et tourne la page

Si sono dimesse tutte le donne della redazione del mensile dell’Osservatore Romano, compresa Lucetta Scaraffia, parlando di "delegittimazione" e "controllo maschile" dopo le inchieste sugli abusi sulle religiose e lo sfruttamento delle suorehttps://t.co/M011SvYw1Q di @ilpost — Giulia Siviero (@glsiviero) 26 mars 2019

Mon amie Lucetta Scaraffia démissionne du mensuel féminin Donne Chiesa Mundo qu’elle avait fondé au sein de l’Osservatore Romano. Pour @LaVieHebdo cela signe la fin d’une belle collaboration avec ce magazine réformateur logé au cœur même des institutions vaticanes. — Jean-Pierre Denis (@jeanpierredenis) 26 mars 2019

Caricature de Sean O'Brien en soutien aux rédactrices de Donne, Chiesa, Mondo.

Lucetta Scaraffia

Andrea Monda, nommé en décembre 2018 à la rédaction en chef du magazine officile du Vatican « L'Osservatore romano » . ©facebook/andreamonda

La fin d'une expérience inédite au Vatican

"Donne e politica", les femmes et la politique, couverture du numéro du mois de mars du magazine Donne Chiesa Mondo.

#Vatican spokesman @AGisotti says the director of the Vatican newspaper L'Osservatore Romano will not be taking part in Pope Francis' trip to Morocco this weekend, but says his absence is not due to resignations from the newspaper's women's magazine... — Joshua McElwee (@joshjmac) March 28, 2019

Lucetta Scaraffia prend la pose après un entretien avec Associated Press à Rome, le mardi 26 mars 2019. AP Photo/Domenico Stinellis La" Scaraffia, défenseure des femmes au Vatican

Lucetta Scarraffia a plusieurs casquettes. Journaliste, historienne et professeure à l'université de Rome, elle n'a pas toujours été attachée à la religion catholique. Etudiante, elle se spécialise en histoire des femmes. "Soixante-huitarde", marxiste, militante féministe, elle évolue loin de son éducation religieuse avant d'y revenir et de se convertir à la fin des années 1980.

Je suis une féministe de la différence, car c’est d’elle que naît la nouveauté. Première femme éditorialiste pour le quotidien L’Osservatore Romano, elle fonde Donne, Chiesa, Mondo en 2012. Elle n'hésite pas à fustiger l'attitude de l'Eglise si elle estime que celle-ci est défavorable aux femmes, et dénonce la misogynie des hommes d'Eglise.



Pour elle, religion catholique et féminisme ne sont pas antinomiques : « L’obsession de la parité ne doit pas conduire à l’indifférenciation. Je suis une féministe de la différence, car c’est d’elle que naît la nouveauté. C’est le christianisme qui a enseigné la parité et a été à l’origine de l’émancipation féminine. »



"Nous jetons l'éponge parce que nous nous sentons entourées d'un climat de méfiance et de délégitimation progressive". C’est par ces mots couchés sur le papier le 26 mars 2019, dans une lettre adressée au pape François, que la fondatrice Lucetta Scaraffia annonce l’interruption de la publication du mensuel qu’elle a fondée il y a sept ans, Donne, Chiesa, Mondo (Femmes, Eglise, Monde).Elle et son équipe, uniquement composée de femmes, dénoncent une tentative de mainmise masculine sur leur travail.Le mensuel, né en mai 2012 avec la bénédiction du pape Benoît XVI, est un supplément de l'Osservatore Romano, le quotidien officiel du Vatican. Il dispose aussi de versions en espagnol (dans la revue Vida Nueva), en français (dans La Vie) et en anglais (sur internet). Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie, a annoncé par un tweet, mardi 26 mars, la fin de la collaboration entre son hebdomadaire et le mensuel de Lucetta Scaraffia.Dans l’éditorial rendu public du dernier numéro, censé paraître le 1er avril, Lucetta Scaraffia, journaliste, historienne, catholique et féministe, accuse la nouvelle direction de l’Osservatore Romano de mettre les femmes dos à dos.Elle estime que le quotidien du Saint-Siège empiète sur les sujets traités par son magazine et défend une ligne éditoriale totalement opposée à celle de son supplément.Dans la ligne de mire de Lucetta Scaraffia : le nouveau rédacteur en chef de l'Osservatore Romano, Andrea Monda,nommé en décembre dernier dans le cadre d'un vaste remaniement de toute la communication du Vatican. L'éditorialiste et historienne l'accuse d’interférence et de contrôle grandissant. Selon elle, le changement de direction de la rédaction a porté atteinte à l’autonomie de son équipe.Si le mensuel féminin s’intéresse à des questions religieuses et théologiques, il a au cours de ses sept années de publication abordé des thèmes plus féministes. Exemple : l'exploitation servile, souvent sans aucune rémunération, des religieuses. L'enquête publiée en mars 2018 avait déjà fait trembler les murs de l'institution.En février dernier, en plein congrès sur les abus sexuels au sein de l'Eglise, il brise l'omerta en publiant un dossier sur les religieuses violées par des prêtres et la plupart du temps forcées à avorter, puis chassées de leurs communautés. Le pape François lui-même avait quelques jours après, évoqué publiquement ces faits sous forme de mea culpa.La fin de la publication de Donne, Chiesa, Mondo sonne le glas d’une expérience inédite dans l'histoire du Vatican puisque c’est le seul magazine destiné aux femmes jamais publié au sein de l'institution catholique. « Avec la fermeture de Donne, Chiesa, Mondo se termine, ou plus exactement se brise, une expérience nouvelle et exceptionnelle pour l'Eglise", écrit sa fondatrice. "Pour la première fois, un groupe de femmes, qui se sont organisées de manière autonome et qui ont décidé en interne les tâches et les arrivées de nouvelles rédactrices, a pu travailler au coeur du Vatican et des communications du Saint-Siège, avec intelligence et des coeurs libres, grâce au soutien de deux papes", rappelle-t-elle.De son côté, Andrea Monda, par le biais d'un communiqué, réfute les accusations de Lucetta Scaraffia. Il affirme ne jamais avoir menacé la liberté éditoriale de son magazine et avoir simplement « suggéré » des thèmes à aborder dans le magazine et des personnes à éventuellement impliquer.Interrogé par la presse sur la participation ou non d'Andrea Monda à la prochaine visite pontificale au Maroc, le porte-parole du Vatican a tenu à préciser que celui-ci ne serait pas du voyage, mais que cela n'avait aucun lien avec l'"affaire" Donne, Chiesa, Mondo. La presse italienne a pour sa part largement relayé l'annonce de cette démission collective, certain.e.s y voyant un recul en cette période troublée pour l'Eglise catholique. La presse internationale aussi a largement réagi. Le quotidien français Le Monde parle d"ébranlement" et de "démission retentissante" évoquant la remise en cause de la "crédibilité qu’avait su se construire Lucetta Scaraffia dans ce monde presque uniquement masculin – et imprégné de misogynie – qu’est le Vatican."