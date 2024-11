Vendée Globe : les femmes à la barre

Si elle est la plus jeune à prendre le départ depuis les débuts du Vendée Globe, la navigatrice charentaise est loin d’être la moins expérimentée. Pressée et dynamique, Violette Dorange en impose, malgré son mètre soixante et sa voix fluette. Elle navigue depuis qu'elle a 7 ans, au début sans enthousiasme, pour suivre ses frères et soeurs aînés. Peu à peu, elle prend goût à l'aventure et, à 15 ans ans, traverse la Manche en Optimist. "Cela a commencé par une plaisanterie avec son frère, raconte son père. Elle disait qu'elle voulait faire un truc dingue et cela me faisait rire." Un an plus tard, l'adolescente franchit le détroit de Gibraltar

Je me suis toujours dit que c’était pour moi. Violette Dorange

Violette Dorange a franchi toutes les étapes pour participer au Vendée Globe, dont trois éditions de la Solitaire du Figaro, antichambre de l'Everest des mers, où elle termine à la 10e place en 2022. Le Vendée Globe est pour elle encore un voyage dans l'inconnu : "Je ne connaîs pas l'océan Austral ou le Pot-au-Noir. Mais j'ai souvent été la plus jeune dans différents circuits, et j'espère que cela pourra en inspirer d'autres à se lancer", confie-t-elle.

L'aventure du Vendée Globe, elle en rêve depuis toujours : "Je me suis toujours dit que c’était pour moi, assure-t-elle. Depuis toute petite, je vais voir les départs, la descente du chenal des Sables. Être un jour à leur place, ça a toujours été un objectif de vie. A la fin de ma première Solitaire du Figaro en 2020, j’ai senti que la fenêtre de tir était bonne et qu’il pouvait y avoir une opportunité. C’est vraiment à partir de là que je me suis lancée dans le défi de le faire, et comme je n’aime pas abandonner un défi, j’en suis là aujourd’hui."

C’est ainsi que, à tout juste 22 ans, Violette lance son projet Vendée Globe après avoir fait l’acquisition du bateau de Jean Le Cam, rebaptisé DeVenir. C'est pendant ses études à l'INSA de Rennes qu'elle a rencontré celui qui, dit-elle, est toujours là pour l'aider et la conseiller. Elle lui doit la petite phrase qu'elle garde toujours en tête : "De toute façon, le Vendée Globe c’est l’inconnu même quand on l’a fait plusieurs fois, alors finalement on est tous à peu près à égalité".