Au Congo, un programme pour transmettre l'ambition scientifique aux femmes [Le Mémo]

Au Congo, le programme "Femmes et Sciences" de la "Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale" suscite des vocations en se déplaçant dans les écoles pour sensibiliser les filles aux carrières scientifiques et en accueillant des étudiantes en fin de formation. Un reportage de Laure De Matos et Berdy Pambou à Brazzaville en 2021.