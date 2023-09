Conflit Israélo-palestinien : des femmes réunies pour la Journée internationale de la paix [LeMémo]

Au Proche Orient, la concorde viendra-t-elle des femmes ? Le conflit israélo-palestinien est l’un des problèmes géopolitiques les plus complexes et passionnels de l’histoire contemporaine. Depuis quelques années, l'ONU déplore une forte augmentation des incidents et de la violence. En 2021, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, plusieurs centaines d'Israéliennes et de Palestiniennes s'étaient réunies à Jérusalem dans une marche et pour exiger un accord de paix entre les deux peuples. Reportage de Sharon Aronowicz pour TV5MONDE.