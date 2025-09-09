"J'étais un peu la mère du fou" : le roman coup de poing de Nadège Erika sur la maternité et la santé mentale

Comment affronter les troubles mentaux de son fils ? Comment assumer son statut de mère et aidante ? Dans "Ce refrain qui te plaît", son second roman, également inspiré de sa propre histoire, Nadège Erika raconte le parcours de combattante d'une jeune mère célibataire, et de son fils dans les méandres du monde des hôpitaux psychiatriques.

"Je reprends mes rêves éveillés dans lesquels j’ouvre les grilles, les portes et les fenêtres. Et sans discrimination, ni casting, je laisse sortir chacun des fous et je mets le feu à un hôpital psychiatrique."

Dans son deuxième roman, qu'on peut présenter comme une autofiction, Nadège Erika raconte l'histoire de Kora, mère quadra et célibataire. Chaque jour, elle lutte pour protéger son fils Sol, jeune adulte aux prises avec des troubles psychiques, dans un système de santé à bout de souffle.

Dans sa ville, Kora trimbale son inquiétude, sa solitude et une valise rose fluo, d’appartements prêtés par les amis en chambres d’hôtel miteuses louées à des marchands de sommeil.

Le devoir de mère

Alors qu’elle assume sa condition de proche aidante, l'héroïne interroge son devoir de mère : combien de temps peut-on soutenir quelqu’un sans sombrer soi-même ?

Nadège Erika est éducatrice spécialisée et vit à Paris. Son premier roman Mon petit était inspiré de sa propre histoire de jeune maman célibataire.

TV5monde : dans ce deuxième opus, qui comme le premier est autobiographique, vous parlez d'une mère qui affronte seule la maladie psychiatrique de son fils. Ce qui est frappant, c'est la défaillance partout et à tous les endroits à commencer par l'hôpital psychiatrique. Vous racontez notamment la bataille de cette mère pour avoir de l'eau chaude et un radiateur dans la chambre de son fils en plein hiver. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui en France ?

On en est là, en effet. Alors, à travers ces personnages, Sol et Kora, je témoigne de ma propre histoire sous format romanesque.

Et oui, on en est là en psychiatrie en France et en tout cas dans beaucoup d'hôpitaux. Il y a des services qui tiennent le coup, qui se battent, et d'autres dont le personnel n'arrive pas à se battre pour diverses raisons. Mais l'histoire de l'eau chaude et du chauffage en plein mois de février au XXIe siècle a en effet existé.

Les familles sont quand même très abandonnées, très maltraitées, on peut le dire, alors qu'elles doivent déjà porter la maladie de la personne malade avec la personne malade. Nadège Erika, autrice

Mais il y a presque une nonchalance de l'apparence. Oui, une indifférence. Oui, une indifférence criante. Pas dans tous les services, mais dans au moins deux services que j'ai côtoyés en tant que parent.

Et les familles sont quand même très abandonnées, très maltraitées, on peut le dire, alors qu'elles doivent déjà porter la maladie de la personne malade avec la personne malade. Même si elles ne portent pas la maladie de la même façon, même si elles ne la subissent pas en tant que malade et patient.

C'est très largement autobiographique, mais vous avez décidé quand même de donner à cette mère un nom différent du vôtre. Pourquoi ?

Déjà, c'est autobiographique en partie. Il y a aussi des situations, des histoires, des personnages que j'ai remixés avec des gens croisés dans ma propre vie professionnelle, parce que c'est aussi un secteur que je connais quand même, la psychiatrie. Je suis travailleuse dans le médico-social.

Et pourquoi un autre prénom ?

C'est parce que je veux souligner comme ça le caractère universel de la situation.

J'aurais pu l'appeler Nadège, comme dans mon précédent roman, mais les situations dont je parle, dont je témoigne, sont des histoires qui concernent le collectif, à mon sens. Je ne veux pas me regarder le nombril. Je n'ai pas envie de faire ça, en tout cas, pas complètement, pas seulement. Donc, je leur donne un autre prénom et puis je me décale un peu comme ça. C'est plus facile, je pense.

Est-ce que les patients sont bien pris en charge ? Est-ce que leur histoire est intégrée ? On a l'impression qu'il n'y a que les médicaments qui viennent en aide. On entend souvent que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine en France.

Déjà, je pense que chaque spécialité est en train de devenir le parent pauvre.

Ce n'est pas qu'une question budgétaire. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent, la bientraitance. C'est aussi une histoire de choix. Nadège Erika, autrice

Et je pense que la psychiatrie peut être parfois le parent très maltraitant. Et à budget égal et à pathologie égale, dans un même pays, dans une même ville, on peut avoir des services exemplaires. Donc, ce n'est pas qu'une question budgétaire. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent, la bientraitance. C'est aussi une histoire de choix. Et nous, en tout cas, ma famille et moi, n'avons pas rencontré la bientraitance sur notre secteur.

Votre livre raconte aussi la charge qui pèse sur les mères, car elles, en revanche, sont comptables de tout et de son contraire. Elles sont véritablement en première ligne.

Je crois que vous êtes la mère, c'est la question que j'ai entendue le plus durant les années qui m'ont inspiré cet ouvrage. Et il y avait très souvent quelque chose de défiant, peut-être un peu de projection aussi de ma part. Mais je me sentais toujours pointée du doigt.

En tant que professionnelle, je l'ai vu, combien les mères pouvaient être désignées. Et puis surtout, combien c'est elles seules, en majorité, qui restent. Nadège Erika, autrice

Et aussi en tant que professionnelle, je l'ai vu, combien les mères pouvaient être désignées. Et puis surtout, combien c'est elles seules, en majorité, qui restent. Les pères, j'en suis désolée, ils ont vite fait de dire ciao quand la situation devient compliquée en termes de santé, de santé mentale, de handicap. C'est aussi un livre féministe.

Vous ne trichez pas, vous n'hésitez pas à dire que vous n'en pouvez plus, que cette vie, vous n'en voulez plus, que votre fils, vous n'en pouvez plus. Et ça, c'est parfois aussi mal compris. D'ailleurs, vous avez failli être internée pour cette franchise.

Pourquoi je ne le dirais pas ? Pourquoi je mentirais ? Tout le monde sait que la maladie, c'est difficile, même pour l'entourage. Tout le monde le sait. Et on ne le dit pas. Et quand on n'en parle pas, on croit que ça n'existe pas.

Et j'ai en effet failli être internée. Ça, ce n'est pas de la fiction. Dans le récit, il y a une lettre d'un médecin qui illustre l'état de santé de la mère, qui finalement va pas trop mal, va normalement mal, parce qu'on a tous un peu un pet au casque quand même, sans être concernée forcément par la psychiatrie. Et j'ai fait part de mon désarroi à un médecin, et de ma douleur, à un médecin généraliste, urgentiste.

Il m'a envoyée en psy, et la psychiatre, face à ma peine, à l'intensité de mes propos, comme elle avait dit, jugeait qu'il y avait un risque suicidaire. Et je me suis retrouvée attachée dans une ambulance direction la psychiatrie. Moi, je me suis échappée.

J'étais un peu la mère du fou, c'est forcément la folle. Forcément, je pense que j'ai été vue comme ça, et que mon fils a été vu comme ça. Nadège Erika, autrice

Personne, à ce moment-là, n'a essayé de comprendre dans quel état vous étiez au fond.

On s'est un peu débarrassé de moi. J'étais un peu la mère du fou, c'est forcément la folle. Forcément, je pense que j'ai été vue comme ça, et que mon fils a été vu comme ça.

Mais bon, ça s'est bien fini. Moi, le soir même, j'étais chez moi. Le lendemain, je revoyais le médecin, un des médecins de cet hôpital, qui a été admirable, exemplaire, et à la fois tout à fait normal. Il n'y a rien d'admirable dans le fait de bien traiter les gens. Mais oui, ça peut aller jusque là, de ne pas croire une mère et de ne pas écouter les familles.

