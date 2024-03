Kiyemis, poètesse et féministe

La bloggueuse et afroféministe Kiyémis praticipera au festival "Effractions" à la bibliothèque du Centre Pompidou à Paris à partir du 7 mars. Elle nous explique ce que c'est que la lutte contre trois type de discrimination, de race, de sexe et également de physique. Elle publie un premier roman "Et, refleurir', une ode à nos capacités à rebondir.