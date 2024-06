Ofentse Pitse : "Je veux faire des œuvres africaines"

"Je veux faire des œuvres africaines", lance cette cheffe d'orchestre d'un nouveau genre. Sa recette : "la juxtaposition de musiciens de formation classique et d'autres musiciens qui ressentent simplement la musique, et combiner tout ça".

À 31 ans, Ofentse Pitse, elle-même originaire d'un township de la capitale sud-africaine Pretoria, a enflammé début juin 2024 l'une des plus grandes salles de spectacle du pays, près de Johannesburg, réunissant sur scène un orchestre philharmonique et des stars locales de l'"amapiano". Ce genre de musique house a émergé en Afrique du Sud en 2012, hybride de deep house, de jazz et de lounge caractérisé par des synthés, des nappes aérées, de larges lignes de basse percussives, de claviers inspirés du gospel et de percussions traditionnelle.

Ainsi, lors des séances de répétition, elle expliquait considérer son spectacle, qui a affiché complet en quelques heures, comme "un opéra amapiano", en adaptant pour l'orchestre des tubes du genre électro dérivé de la house.

A la direction, pas de règles trop strictes, elle avoue laisser la plupart du temps "sa passion" parler, n'hésitant pas à "ajouter une touche maternelle" pour diriger ses musiciens. Pendant le spectacle, elle se laisse elle-même parfois emporter, laissant la direction de l'orchestre pour juste finir par danser sur le son.

De l'Eglise à Bridgerton

Née dans une famille protestante, Ofentse Pitse raconte que son goût pour la musique est apparu à l'église. Le pasteur du coin l'encourage à pratiquer un instrument et à 12 ans, elle fait ses premières gammes, se passionnant pour la musique classique et l'opéra.

A 25 ans, elle monte une chorale de jeunes. Certains étaient sur la scène du dernier spectacle. Elle est aussi aujourd'hui à la tête d'un orchestre d'une quarantaine de musiciens noirs. Et elle est régulièrement invitée pour diriger des ensembles dans des projets ponctuels très médiatiques.

Il faut être très préparé pour faire face à certains commentaires sournois qui n'ont rien à voir avec la musique. Ofentse Pitse

L'an dernier, elle a dirigé un orchestre de 74 femmes pour interpréter le tube mondialement connu If I Ain't Got You de l'artiste américaine Alicia Keys. Cette performance a été "le plus grand accomplissement de ma carrière", confie Ofentse Pitse, ajoutant avec conviction que "les femmes peuvent vraiment atteindre ce niveau artistique".

Mais le succès et la reconnaissance ont aussi parfois été synonymes de pression, reconnaît la musicienne. Jeune et noire dans un milieu qu'elle décrit encore dominé par les hommes blancs, elle raconte avoir souvent été confrontée à des questions ou remarques déplacées, remettant en doute ses qualifications. Certains "font parfois des commentaires sournois qui n'ont rien à voir avec la musique", dit-elle, "il faut être très préparé pour faire face à ça".

Méthodique et nonchalante

Fan inconditionnelle de Beyoncé, elle rêve d'une collaboration avec la méga star. "Beyonce passe quatre mois en répétition de danse et quatre mois en répétition de groupe pour un spectacle de deux heures. C'est une méthode méticuleuse", s'émerveille Ofentse Pitse, qui tente d'adapter cette pratique.

Je veux que les gens se transcendent. Ofentse Pitse

Tout en gardant une certaine nonchalance et quelques plaisanteries entre chaque mouvement lors des répétitions : "Je veux que les gens se transcendent", dit-elle, ajoutant faire de la musique aussi bien "pour les académiciens de la musique classique" que pour "ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de spectacle".

