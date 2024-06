"Racines" : une bande-dessinée pour parler du cheveu crépu

Avec Racine, Lou Lubie explore un sujet de société : le cheveu afro / métissé. Entre enquête de société et récit de vie, cette BD riche et touchante parle de sexisme, de racisme, d'héritage et d'acceptation de soi. Entretien avec l'artiste réunionnaise.