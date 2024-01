Société : changer pour une "meilleure vie", écologique

Comment sur un coup de tête une mère de famille décide de s'engager avec l'association "Wings Of The Ocean". "La meilleure vie" est un récit autobiographique, qui parle de jeunesse, de la planète, d'implication et de convictions écologiques. Entretien avec son autrice, la journaliste Coralie Garandeau.