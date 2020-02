Violée par son coach à l'adolescence, la cavalière Amélie Quéguiner dénonce "un cas affreusement banal"

"J'étais dans un microcosme, c'était un nid de prédateurs à 50 km à la ronde. Il y a une immunité totale et l'immunité, c'est le silence", peut enfin dire Amélie Quéguiner, après avoir déposé une plainte, il y a deux ans ,contre celui qu'elle appelle "ce Monsieur", son "principal agresseur" - son entraîneur. Cette semaine, elle a porté plainte contre deux autres agresseurs, dont elle n'avait encore jamais osé parler

[Equitation] La cavalière Amélie Quéguiner témoigne dans une lettre au président de la @FFEquitation des #violencesexuelles subies à l'adolescence de la part de 3 hommes dont son entraîneur. Suscitée par l'enquête @Disclose_ngo, cette prise de parole courageuse est à lire ici ⤵️ pic.twitter.com/91PhlTrmXx — Disclose (@Disclose_ngo) February 7, 2020

Aujourd'hui dirigeante d'un club équestre en Dordogne, l'ex-compétitrice en saut d'obstacles revient, dans un entretien avec l'AFP, sur son adolescence brisée, pour aider d'autres victimes à témoigner : "La première fois que je l'ai vu, j'ai eu peur. Il me faisait peur physiquement. Il m'a dirigée dans la compétition, en junior d'abord, explique-t-elle. Il y a eu un changement radical le jour où mes parents ont divorcé. J'avais 11 ans. A partir de là, le mécanisme d'emprise s'est mis en route, il a décidé de m'entraîner beaucoup plus intensivement. Très vite après ça, il est devenu le compagnon de ma maman, dans le mois qui a suivi. Il est rentré dans la famille", se souvient Amélie Quéguiner, qui vivait alors près d'Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques).

"Pourquoi, ce soir-là, on ne parle pas ?"

"C'était à un mariage, où ma maman n'avait pas pu se déplacer, j'étais seule avec lui dans une chambre d'hôtel. Pourquoi, ce soir-là, on ne parle pas, on se laisse faire ? C'est le schéma archiclassique de sidération, de honte, de culpabilité. Il me faisait peur, il était tyrannique". Dans sa mémoire reste un souvenir gravé à jamais : "A 14 ans et demi j'ai passé un test de grossesse".

Il me faisait subir ce que j'appelle de la torture jusqu'à ce que ce soit moi qui réclame du sexe pour le calmer.

Amélie Quéguiner

Coach et beau-père : la mainmise 24 heures sur 24

"En plus d'être mon coach, il était mon beau-père. Il avait la mainmise sur moi 24 heures sur 24. Je n'avais le droit à rien. Il avait accès à tout, à mon planning, j'étais à sa merci tout le temps, relate-t-elle. Il trompe ma maman et c'est avec moi, c'était affreux à porter comme secret".

"C'était plusieurs fois par semaine. Il venait me dire bonsoir tous les soirs dans ma chambre. Quand on allait en déplacement en concours et que je voyageais seule avec lui en camion ou en voiture, c'était fréquent qu'on s'arrête. Ca ressemble beaucoup au récit d'Isabelle Demongeot (ndlr : ex-joueuse de tennis victime de viols), c'étaient des actes très furtifs, je n'ai jamais passé une nuit entière avec lui, c'était 5 minutes derrière une porte, dans une voiture, toujours avec violence, sans préparation, sans aucun mot".



Amélie Quéguiner dénonce un homme tyrannique et violent, qui la frappait :

"Dès que je faisais ce qu'il considérait comme une faute, j'étais mise à l'écart de toute pratique, de tout le monde, j'étais insultée quand je montais à cheval. Il me faisait subir ce que moi j'appelle de la torture jusqu'à ce que ce soit moi qui réclame du sexe pour le calmer, il fallait que je revienne vers lui, que je demande pardon et quand le pardon était accordé, il fallait que j'y passe", raconte la quinquagénaire.



Et puis, il y a eu d'autres abus, commis par deux autres encadrants lors de stages, quand elle avait de 15 à 17 ans : "Le CTR (ndlr : conseiller technique régional) venait pour des formations, il était logé à la maison, il est venu me chercher une nuit pour me ramener dans sa chambre. Le deuxième coach, c'était lors d'un regroupement de stage régional, il est venu me chercher dans ma chambre".

Dépressions, maladies

"C'est comme ça avec les hommes. On s'intéresse à moi que pour ça, autant me faire payer", se disait Amélie Quéguiner, qui a failli tomber dans la prostitution. Cette passionnée d'équitation parle des troubles qui l'ont accompagnée durant ces années : tentatives de suicide, dépressions, "maladies comme un énorme fibrome dans l'utérus".

On le garde, c'est un secret de famille, tout le monde a honte. Amélie Quéguiner

A force de croiser régulièrement son "agresseur principal", elle a fini par tout avouer à ses parents. Les faits n'étaient alors pas prescrits, mais elle n'a pas porté plainte. "Je ne saurais vous dire pourquoi. C'est un chemin long, on n'était pas sensibilisé comme maintenant, on le garde, c'est un secret de famille, tout le monde a honte", tente-t-elle de comprendre.

Affaire classée ?

Elle finit par se lancer dans une thérapie, il y a seulement 3 ans. "La première phrase que j'ai prononcée, c'était : 'Ce que je vais vous raconter, est-ce un viol ?' Pour moi, un viol, c'était une jeune femme qui se faisait agresser dans un coin sombre, une fois et c'était fini. Moi je me disais, pourquoi tu t'es laissée faire pendant tant de temps ? Ca turbine là-dedans".

Après avoir lu Service volé - Une championne rompt le silence, le livre dans lequel la joueuse de tennis Isabelle Demongeot dénonce neuf ans d'abus sexuels, une carrière brisée et une vie de femme détruite, l'ancienne cavalière se décide à porter plainte contre son entraîneur et beau-père. Mais les faits sont prescrits, pas d'autre victime déclarée, alors l'affaire est classée sans suite fin 2019. Amélie Quéguiner vient de déposer plainte contre les deux autres agresseurs ce 6 février 2020 à Laroche-Chalais, en Dordogne.

Sur sa page Facebook, elle appelle à d'autres témoignages et interpelle la Fédération française d'équitation : ses trois agresseurs, dénonce-t-elle, ont beau être à la retraite et ne plus avoir de mission d'Etat, ils sont encore au contact d'enfants et d'adolescents.



La directrice technique nationale de la Fédération française d'équitation, Sophie Dubourg, a immédiatement annoncé une série d'actions.