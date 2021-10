Violences sexuelles : le docteur Mukwege célèbre la force des survivantes

©Gallimard

La force des femmes est un livre de combats. Un texte lucide dans lequel le docteur Denis Mukwege dresse un portrait saisissant des femmes qu’il soigne depuis plusieurs décennies, au sein de l’hôpital du Panzi, l’établissement qu’il dirige depuis 1999 dans la province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo. Une zone exposée à la malnutrition, à l’instabilité politique et aux exactions armées, d’où un engagement assidu pour plusieurs causes qui lui valent menaces de mort et tentatives d’assassinat. Car ces causes-là sont difficiles à défendre dans l'actuel Congo en raison des traditions patriarcales fortement enracinées depuis la colonisation belge et de l’exacerbation de la violence.



Il y a celles pour la promotion des droits des femmes, dans un monde encore hostile à leur autodétermination, puis celles dédiées à "la réparation" de leurs corps, notamment les parties génitales, partiellement détruites souvent après des viols collectifs, auxquels elles sont exposées, à tout âge.

Une des cinquante femmes victimes de viols de masse perpétrés par des soldats dans le village de Fizi, en République démocratique du Congo, en janvier 2011. ©AP Photo/Pete Muller

Le viol, arme de guerre

Le viol est une arme de guerre au Congo. Une arme visant à nier l’humanité profonde des femmes, en s’appropriant leurs corps. En les souillant. En leur infligeant mille tortures pouvant provoquer des contaminations par les maladies sexuellement transmissibles, des grossesses indésirées, des fistules lors des accouchements et autres maladies prénatales.

Ces femmes ont une capacité de se remettre debout, de se battre pour leurs droits et ceux de leurs enfants. Elles deviennent de vraies actrices de changement pour leur communauté. Il faut utiliser ces capacités pour notre société et la rendre plus égalitaire, plus juste.

Denis Mukwege, sur TV5MONDE

Il y a celles qui parviennent à se reconstruire grâce aux soins prodigués par le docteur Mukwege et aux activités menées dans l’hôpital aux côtés d’autres survivantes de violences sexuelles avant de retourner dans leurs communautés prêcher l’autodétermination des femmes, si elles sont acceptées. Il y a aussi celles qui, parce qu'elles ont été rejetées par leurs maris pour ne pas couvrir d’opprobre la famille, se retrouvent exposées à l’exclusion, à l'exil ou au viol lorsqu’elles recroisent fortuitement leurs bourreaux. Parmi elles, certaines sont mortes du sida durant les années où il n’y avait pas encore de traitement efficace pour vivre avec la maladie.

Loin de circonscrire la situation à son pays, le docteur Mukwege fait de son livre un manifeste universel en abordant différentes luttes contemporaines pour l’émancipation des femmes, y compris dans les pays où les lois leur sont hostiles. C’est le cas en Inde, où une jeune femme violée par un responsable politique se battra plusieurs années pour faire condamner son agresseur dans l’état de l’Uttar Pradesh, malgré les tentatives d’assassinat et les meurtres de deux tantes citées comme témoins devant la Cour. Des faits non isolés que subissent pareillement, au quotidien, les militants des droits des femmes, à l’exemple du docteur Mukwege, plusieurs fois la cible de menaces de mort et de tentatives d’assassinat sur ses lieux de travail.

Un manifeste universel contre les violences sexuelles

Dans ce texte qui se veut universel, pacifiste et engagé pour la promotion des droits des femmes et de leur autodétermination dans le monde, le docteur nobélisé aborde d’autres luttes émancipatrices, à l’exemple du mouvement #MeToo. Aux femmes victimes de violences sexuelles et régulièrement critiquées par une horde de personnalités comme portant atteinte à la galanterie ou promouvant une chasse aux hommes, en dépit de graves révélations, le docteur Mukwege réitère son soutien en saluant le courage dont elles ont fait preuve en prenant la parole et en abordant des maux longtemps minimisés dans la société.

Partout dans le monde, les femmes restent considérées comme des êtres de seconde classe.

Denis Mukwege, sur TV5MONDE

Le docteur Mukwege a choisi de dédier cet ouvrage à sa mère, sa femme, ses filles, ses soeurs et à toutes les victimes de violences sexuelles.



"Il n’est pas courant qu’un homme fasse campagne pour les droits des femmes. J’en ai bien conscience. J’ai eu l’occasion de ressentir ça dans des conversations entre amis, des rassemblements sociaux ou des réunions à caractère professionnel. J’ai bien vu les regards perplexes et les mimiques d’incompréhension. De temps à autre, je rencontre même de l’hostilité. Certains jugent mes choix suspects, voire menaçants," écrit-il en introduction. Raison de plus pour que ce récit, à la fois biographique et militant, soit diffusé urgemment pour alerter sur l'indicible condition des femmes, dans un monde encore empreint de patriarcat où l’asservissement de l’autre en raison de son genre reste un usage auquel se sont accoutumées les sociétés.

Entretien avec Denis Mukwege