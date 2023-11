"Western", de Maria Pourchet : l'amour au temps post-#MeToo

Le prix de Flore 2023 a été attribué à la romancière Maria Pourchet pour Western (Stock). Il s'agit de son sixième roman. Il raconte la rencontre et l'histoire d'amour entre un acteur pris dans le tourbillon d'un scandale de prédation sexuelle et une femme à la dérive. Un ouvrage qui pose la question des relations amoureuses dans l'après #MeToo.

Western raconte l'histoire d'un célèbre comédien promis au rôle de Don Juan qui abandonne le rôle et quitte brusquement la ville, pour échapper à une polémique sur fond de prédation sexuelle et d'emprise dans une époque post-#MeToo.

L'autrice de Rome en un jour (2013), Toutes les femmes sauf une (2018) et du très remarqué Feu (2021), a reçu six voix.

Le Dom, c’est Alexis Zagner, la gueule du siècle – du début surtout. Son contrat s’élève à cent cinquante mille euros, dont les deux tiers en minimum garanti, la pièce s’est montée sur lui sinon pour lui. Il devrait être là depuis plusieurs heures et personne ne l’a vu depuis. Depuis quand d’abord ? Extrait de Western, de Maria Pourchet (Stock)

"C’est un roman à contre-courant, en ce qu’il défend un don Juan, commente Bertrand de Saint-Vincent, juré du prix. Ce qui aujourd’hui, n’est pas vraiment dans l’air du temps. Elle fait preuve d’une certaine audace. Ce prix couronne une romancière dont on parle beaucoup à chaque rentrée, mais qui jusqu’à présent n’avait jamais encore reçu de prix. Espérons que la fleur saura s’épanouir.

Romancière et scénariste du réel

Née à Épinal en 1980, Maria Pourchet est romancière et scénariste.Titulaire d'un doctorat en sciences sociales (section sociologie des médias), elle effectue son post-doctorat à l'Université Paris 12 entre 2008 et 2010, en sociologie des médias. Après des études qu’elle poursuit tout en travaillant au "Républicain Lorrain" (presse quotidienne Metz), elle s’installe à Paris. Elle a été nommée Maître de conférences à l'Université de Paris X (Métiers du Livre) en 2012.

En 2009, elle écrit et coréalise (avec Bernard Faroux) un premier documentaire "Des écrivains sur un plateau : une histoire du livre à la télévision (1950-2008)", diffusé sur France 2.

Elle a reçu le prix Prix Erckmann-Chatrian en 2013 pour son deuxième roman Rome en un jour, le Prix Révélation de la SGDL 2018 pour Toutes les femmes sauf une.

Un regard sur l'après #Metoo

"La vivifiante et bienvenue vague MeToo, quand elle est passée, elle a laissé derrière elle des vies, des trous, comme des visages effacés dans des posters, politiques, de la scène culturelle et artistique, des noms qu'on n'osait plus prononcer que du bout des lèvres", déclare Maria Pourchet lors d'un entretien en septembre 2023 dans la matinale de France Inter. "Ces vies-là, qu'est-ce-qui se passe après ? Tout ça est recouvert par une sorte d'effacement et de silence, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ?", s'interroge-t-elle.

La bonne personne c’est être une femme. Le bon endroit c’est là. N’en rien faire, ça veut dire qu’au concours improvisé de l’adaptation auquel la crise avait appelé tout le monde Aurore avait perdu. Maria Pourchet, extrait de Western

Quand au titre de son 6e roman, Western, aujourd'hui récompensé, elle explique : "Moi dans les westerns, ce qui m'a toujours beaucoup plu, c'est la place des femmes. Les femmes qui apparaissaient sont des femmes puissantes, qui ont transgressé pas mal de lois."

