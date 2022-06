Yaël Braun-Pivet : une première femme au perchoir, enfin ?

"La séance est ouverte !" Ces mots pourraient bientôt être prononcés par une voix féminine au micro de l'illustre perchoir, et cela pour la toute première fois ? Voilà de quoi peut-être redonner un petit ton de parité à l'Assemblée nationale, qui en avait bien besoin depuis les élections législatives de ce mois de juin 2022, marquées par le premier recul du nombre de femmes élues depuis 1981.



Depuis quarante ans, la part des femmes dans l'Hémicycle n'avait cessé d'augmenter, d'élection en élection. Jusqu'à aujourd'hui : il n'y a plus que 215 femmes (37,26%) pour 362 hommes (62,74%), alors qu'elles représentaient 39% de la représentation nationale il y a cinq ans (224 femmes), un record historique.

"Moins de femmes élues à l'AssembleeNationale en 2022 = régression. Une femme au perchoir = une obligation!!", a tweeté l'association 2GapFrance, collectif de 61 réseaux professionnels féminins et mixtes engagés pour le partage de la décision. Une façon de rappeler que si la parité recule au sein de l'hémicycle, la nomination d'une femme présidente de l'Assemblée serait une forme de "compensation".

Les résultats issus des législatives 2022 ►Assemblée nationale : avec 37%, le nombre de femmes députées régresse

©LeMonde.fr/lesdecodeurs

Depuis 1958, il n’y a eu que des hommes à la tête de l’Assemblée nationale. Si l’on remonte plus loin dans l’histoire, aucune n’a jamais officié en tant que présidente de la chambre basse. Jusqu'à ce jour, elles ont du se contenter du fauteuil de vice-présidente, on en recense 23.



Le/la président-e de l’Assemblée nationale est chargé-e de la bonne tenue des débats parlementaires et de l’ordre du jour. Il lui échoit aussi "d’ouvrir l’Assemblée nationale aux citoyens et d’assurer son rayonnement dans le monde", lit-on sur le site officiel de l’Assemblée. Première femme au perchoir, Yaël Braun-Pivet deviendra le quatrième personnage de l’Etat.



Avec elle, ce seront trois femmes qui se retrouvent sous la lumière républicaine : Elisabeth Borne, première femme Première ministre depuis Edith Cresson, et

Aurore Bergé, 35 ans, présidente des députés Renaissance (ex-LREM), première fois sous la Ve République qu'une femme devient patronne du groupe majoritaire à l'Assemblée.



De là à y voir un effet "falaise de verre", comme le relève la députée sortante de la majorité Valérie Petit sur Twitter : "Ceux qui d'habitude ignorent leur talent se disent : 'On a tout essayé, faisons quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, nommons une femme'. "

“Glass Cliff Effect”, l’effet “montagne de verre” désigne la surreprésentation des #femmes dans les postes de pouvoir en période de crise aigüe



Ceux qui d’habitude ignorent leur talent se disent “On a tout essayé, faisons qqch qu’on aurait jamais imaginé : nommons 1 femme ! pic.twitter.com/IWQpGG2dI7 — Valérie Petit (@ValeriePetit_AN) June 23, 2022

(Re)lire notre article ►Assemblée nationale en France : décidément pas de présidente au perchoir

Une femme au perchoir, enfin

Yaël Braun-Pivet, 51 ans, vient d'être réélue dans la 5e circonscription des Yvelines avec 64,2% des voix. Un vote interne organisé au sein des députés LREM, Modem et Horizons, l'a désignée candidate à la présidence de l'Assemblée nationale.



Après seulement un mois et cinq jours au ministère des Outre-Mer, elle quitte le gouvernement, ce qui lui a valu l'ire de plusieurs élus de ces territoires, des territoires qui ont largement voté en faveur du Rassemblement nationa lors des législatives.

Honorée de la confiance qui m’est accordée ce soir pour représenter notre majorité à l’élection du Président de l’@AssembleeNat. J’ai une pensée chaleureuse pour @RolandLescure et tous les candidats qui ont fait vivre ce beau moment démocratique. Au travail pour rassembler ! pic.twitter.com/LuKZCj1jxp — Yaël BRAUN-PIVET (@YaelBRAUNPIVET) June 22, 2022

Novice en politique il y a encore cinq ans, Yaël Braun-Pivet est élue députée en 2017 dans les Yvelines, en région parisienne. Dans la foulée, elle est nommée à la tête de la Commission des Lois, l'une des huit commissions permanentes de l’Assemblée nationale. Après des débuts secoués par l'affaire Benalla, l'élue LREM se fait une place et devient peu à peu devenue une figure incontournable du Palais Bourbon.



"J'ai tenu la barre face aux crises, du terrorisme à la pandémie", sujets au coeur de sa mission au sein de sa commission, fait-elle valoir.

Les femmes doivent réussir en politique sans imiter ou s'adapter à un modèle masculin.

Yaël Braun-Pivet, députée des Yvelines

Interrogée sur le sexisme en politique, voici ce qu'elle confiait en 2019 au magazine Elle : "Certains députés ont pu me dire « Ne faites pas votre maîtresse d'école », ou « Merci pour vos réflexions quasi maternelles », alors que je faisais un rappel au règlement dans le cadre de ma fonction. D'autres entrent dans mon bureau en me demandant si je suis fatiguée, si je m'en sors. Ces questions ne sont jamais posées aux hommes". "Il faut que les femmes soient partout, dans la haute administration mais aussi dans les mairies. Tout simplement parce qu'elles représentent plus de la moitié de la population. Elles doivent réussir en politique sans imiter ou s'adapter à un modèle masculin", ajoutait-elle.

Une ascension express

Yaël Braun-Pivet a commencé sa carrière d’avocate en droit pénal au barreau de Paris, avant de rejoindre celui des Hauts-de-Seine. Cette native de Nancy met ensuite sa "vocation" entre parenthèses pour suivre son mari, cadre chez L'Oréal, sept ans à Taïwan et au Japon. Le couple a cinq enfants. De retour en France, elle s'investit aux Restos du Coeur, créant des consultations gratuites d'avocats où elle a vu "beaucoup de gens dans des situations très compliquées", et un centre d'accueil dans les Yvelines, animant "une équipe d'une centaine de bénévoles".

Son engagement politique remonte au début des années 2000 au côté du Parti socialiste. Après avoir "toujours voté socialiste", elle devient une "Macroniste" fidèle, et présente son adhésion à En Marche comme un "prolongement (...) dans l'action sans rester sur des postures en phase avec la "vision" et le "pragmatisme" d'Emmanuel Macron, comme elle le précise elle-même.

A l'été 2018, c'est la douche froide: la commission d'enquête sur l'ex-collaborateur du président Alexandre Benalla, dont elle est co-rapporteure, se voit contrainte d'abandonner ses travaux après le retrait de l'opposition. Plusieurs députés l'accusent de "protéger" l'Élysée. Elle se retrouve alors la cible de menaces antisémites et d'injures sexistes sur les réseaux sociaux.

Depuis le début des travaux conduits par la @AN_ComLois, je suis destinataire de dizaines de messages de menaces et d’injures à caractère sexiste et antisémite. Rien ne justifie une telle violence. Elle est intolérable. C’est pourquoi j’ai déposé plainte aujourd’hui. pic.twitter.com/QfQeddZ47J — Yaël BRAUN-PIVET (@YaelBRAUNPIVET) July 30, 2018

"Depuis plusieurs jours, à l'occasion des travaux conduits par l'Assemblée nationale sur l'affaire dite Benalla, je suis destinataire d'injures, de messages abjects à caractère sexiste et antisémite, ainsi que de menaces à mon encontre et à celle de ma famille", explique alors la députée qui décide de porter plainte.

C'est pas mon truc d'être chiante et autoritaire.

Yaël Braun-Pivet

Si ses qualités humaines - "chaleureuse", "pas tordue" - sont saluées, elle se voit parfois reprocher d'être trop "sympa". "C'est pas mon truc d'être chiante et autoritaire", réplique Yaël Braun-Pivet.

Cette descendante de "l'immigration slave, juive polonaise et juive allemande, avec des grands-parents entrés en France avec des visas touristes" dans les années 1930, dit préfèrer les débats internes aux bras de fer publics.



"Mon grand-père ne savait ni lire ni écrire. Il aimait la France plus que tout, je crois qu'aujourd'hui, là où il est, il doit être terriblement fier de sa petite-fille", confiait-elle sur France Inter au lendemain de sa nomination au fauteuil de ministre, fin mai 2022.

L'IVG dans la Constitution ?

Yaël Braun-Pivet s'est fortement engagée l'année dernière en faveur de la proposition de loi proposant d'autoriser l'euthanasie.

Son rejet en 2018 de l'inscription du droit à l'avortement dans le préambule de la Constitution l'a récemment rattrapée, suite à la remise en cause du droit à l'IVG aux Etats-Unis. "Il n'est nul besoin de brandir des peurs" en France, assurait-elle alors. En 2020, la députée faisait part sur Twitter de son attachement à l'engagement de l'avocate féministe Gisèle Halimi, l'une des porte-voix du droit à l'IVG en France.



Aujourd'hui, la majorité propose une révision constitutionnelle pour inscrire formellement ce droit. Proposition qui suscite le débat et ne fait pas l'unanimité. Voilà donc un premier dossier pour la future Présidente qui pourrait résonner fort sous la coupole de l'Assemblée nationale à l'aune de la décision de la Cour suprême américaine marquant un recul historique de ce droit des femmes. Les député-e-s ont entre leurs mains l'opportunité de faire de la France l'un des premiers pays, avec le Chili (le projet de nouvelle constitution chilienne sera soumis à un référendum le 4 septembre, ndlr), à inscrire le droit à l'avortement dans sa Constitution. La course est lancée...