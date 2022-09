Zarifa Ghafari, son combat, au nom des femmes afghanes

Menacée de mort, contrainte à l'exil

Congratulations to our remarkable 2021 #OXIcourage Award recipient @Zarifa_Ghafari on the @TIFF_NET premiere of the moving documentary #InHerHands that sheds light on her fearlessness and the plight of women in Afghanistan pic.twitter.com/1MGilHlbyT — Oxi Day Foundation (@oxidayfndation) September 12, 2022

"Nous ne lâchons pas prise"

Le combat d’une afghane pour la liberté ⁦@Zarifa_Ghafari⁩ qui fut maire d’un village en Afghanistan avant d’échapper à 3 tentatives d’assassinat est mon invitée aujourd’hui sur @Tv5monde pour son livre témoignage qui va faire l’objet d’un documentaire sur @netflix #Zarifa pic.twitter.com/TO9hxrGQBG — Patrick Simonin (@PatrickSimonin) September 23, 2022

Sans les femmes les changements ne peuvent pas avoir lieu.

Zafira Ghafari, sur TV5monde

In the World Premiere of @TamanaAyazi and Marcel Mettelsiefen’s IN HER HANDS, Afghanistan’s youngest female mayor, @Zarifa_Ghafari, faces danger, uncertainty, and turmoil in the months leading up to the Taliban takeover in 2021. #TIFF22 https://t.co/2zyu2qCaZC pic.twitter.com/nCJbt5JzpI — TIFF (@TIFF_NET) August 17, 2022

Nous sommes seules, et nous nous battons seules.

Zafira Ghafari, sur TV5monde

Zarifa, un prénom de guerrière qui signifie "intelligence". Elle avait 3 ans quand les talibans ont interdit aux filles d'aller à l'école, 6 ans quand les frappes américaines ont commencé et 24 ans quand elle devient la première femme à être élue maire du village de Maydan Shahr, dans l'une des régions les plus conservatrices d'Afghanistan.Zarifa Ghafari doit fuir l'Afghanistan en août 2021, peu après l'arrivée au pouvoir des Talibans suite à des menaces de mort. Aujourd'hui à 30 ans, elle vit en exil en Allemagne.Dans un livre publié aux éditions JC Lattès, Zarifa, le combat d'une femme dans un monde d'hommes, elle raconte son parcours de combattante pour défendre le droit des filles à l'éducation, dans un pays où les femmes voient leur espace de liberté se réduire au fil des jours, sous un régime taliban toujours plus radical vis à vis de sa population féminine. Elle revient aussi sur l'assassinat de son père : "Le jour où j'ai perdu mon père, j'ai tout perdu. C'est lui qui me donne envie de ne jamais laisser tomber ", confie-t-elle sur France Inter . "Il faut savoir aussi qu'en Afghanistan il y a de très nombreuses femmes qui ont été exécutées. Mais personne ne parle de ça. Pourquoi ma vie a moins de prix que celle d'autres personnes ? ", s'insurge-t-elle.Un documentaire In her hands (Entre ses mains, trad), consacré à son combat et co-produit par Hillary Clinton, sera prochainement visible sur la plate-forme Netflix. Il a été présenté en avant-première lors du festival du film international de Toronto au Canada.Quand il s'agit de la liberté pour les femmes en Afghanistan, moi j'ai pu aller à l'université comme je l'ai souhaité. Mais malheureusement aujourd'hui, les femmes sont abandonnées. Quand il s'agit de l'éducation, il y a des millions de filles qui ne peuvent plus aller à l'école, notamment secondaire, au lycée et au collège. Le système est brisé et moi je me sens brisée. Je ne suis pas vraiment fière de parler de cette situation qui de près ou de loin est liée à la liberté. Dans ce livre, il ne s'agit pas seulement de ma vie, mais de trois générations, de ma grand-mère, ma mère et moi. Ce documentaire veut donner le vrai visage de l'Afghanistan, et de parler d'amour pour notre pays. Nous, les femmes malgré le fait d'être des victimes dans tous ces conflits, nous ne lâchons pas prise !Il n'y avait que des hommes dans cette province. Les femmes étaient bloquées à la maison. Être la première femme maire c'était très difficile, mais il y avait aussi il y a longtemps sous le président Karzai d'autres femmes maires, je me disais si elles y sont arrivées pourquoi pas moi ?Je sais que partout dans le monde, les changements importants ont lieu parce que certains prennent des risques. Ils sont emprisonnés, et vivent des moments difficiles, mais après on les admire. Pour moi, il s'agit toujours d'effectuer des changements pour le mieux. Par la racine et ça peut arriver partout. Sans les femmes les changements ne peuvent pas avoir lieu. C'était important de montrer que les femmes pouvaient le faire.Oui, totalement, on peut dire qu'on assiste à un retour en arrière. Mais c'est la même situation pour tous les défenseurs des droits de l'homme. Alors que l'ONU tient son assemblée et s'engage pour soutenir l'éducation des filles, il y a des millions de filles qui ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas comme s'ils ne savaient pas. Cette sensation de me sentir brisée devient de plus en plus forte. Il ne faut pas laisser tomber.Quand on voit que nous avons été trahies par le monde, il n'y a que par nous même que l'on peut s'en sortir. L'histoire montre que malgré toutes les difficultés, les femmes continuent le combat, c'est l'aspect magnifique de leur force. Quand les femmes manifestent au milieu des talibans à Kaboul, on s'attend quand même à du soutien de la part de la communauté internationale, et ce n'est pas venu. Nous sommes seules, et nous nous battons seules.