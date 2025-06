TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 14 s

Canada : parler français à Terre-Neuve

Par TV5MONDE CATHERINE FRANÇOIS

Terre-Neuve-Et-Labrador, la province la plus à l'est du Canada, est celle où l'on parle le moins le français. Xavier Georges, un enseignant québécois en cinéma s'y est installé, il y a 10 ans. Depuis, il a fondé une boîte de production audiovisuelle qui a beaucoup de succès et qui, à sa manière, fait briller la francophonie.