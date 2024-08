TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Russie : retour du couple d'espions russes à Moscou

Par TV5MONDE LOUISA ABRIT

Le 1er août, 26 prisonniers russes et occidentaux étaient libérés. Parmi eux, un couple d'agents russes, et leurs deux enfants. Ils vivaient à l'étranger sous une autre identité et viennent de retrouver la Russie, après plusieurs années de clandestinité.